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Сбербанк снижает процентные ставки и запускает акцию по потребительским кредитам
Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам по вновь принимаемым заявкам от 1 до 6 п.п.
По «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» клиентам предлагаются процентные ставки от 16,5% годовых в рублях. По «Потребительскому кредиту без обеспечения» и «Потребительскому кредиту на рефинансирование внешних кредитов» - от 17,5% годовых в рублях. Процентные ставки по этим продуктам устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платежеспособности и категории клиента.
По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» по вновь принимаемым заявкам процентные ставки теперь составляют 18,5% годовых в рублях с обеспечением и 19,5% годовых в рублях без обеспечения.
По «Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» по вновь принимаемым заявкам процентные ставки теперь составляют 24,5% годовых в рублях.
Дополнительно с 01 июня 2015 года Сбербанк запускает специальную Акцию по потребительским кредитам. В рамках акции по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» в зависимости от категории клиента предлагаются фиксированные процентные ставки в рублях: 16,5% или 21,5% годовых и по «Потребительскому кредиту без обеспечения»: 17,5% и 22,5% годовых.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
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