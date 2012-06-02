В I квартале рынок факторинга вырос на 74%

1 июня, ZRPRESS. По оценке Ассоциации факторинговых компаний в 1 квартале 2012 года оборот рынка факторинга в России составил 275 млрд рублей, что на 74% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В 1 квартале российские факторы профинансировали товарооборот на сумму свыше 227 млрд рублей, что на 79% выше, чем в I квартале прошлого года. На конец апреля совокупный факторинговый портфель составил 153 млрд рублей. При этом доля факторинга с регрессом в совокупном обороте снизилась на 17% до 58,6%, а доля факторинга без регресса выросла на 16% до 33%. Факторингом воспользовались 4500 компаний при расчетах с 13300 дебиторами, отметили в АФК.

По прогнозам Ассоциации, совокупный оборот российских факторов по итогам текущего года вырастет на 50% - 60% составит 1,3 трлн-1,5 трлн рублей.

«Золотой Рог».