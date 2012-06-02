Эксперты не исключают девальвацию рубля

1 июня, ZRPRESS. Рубль продолжает дешеветь. Рост ставок на валютные форвардные сделки способствует дальнейшему снижению курса рубля, считают специалисты российского фондового рынка.

«Фактором ослабления рубля является рост девальвационных ожиданий на фоне падения цен на нефть: 1-месячная ставка USD/RUB NDF на утро четверга составляет около 7.25%, а Brent торгуется около $103.5 за барр.», -рассказал лектор Владивостокского филиала ФГ БКС Роман Эйдис.

Причем эксперт считает, что данный тренд может развернуться и спровоцировать ралли в рубле только в случае значительного отскока цен на нефть, выше $105 за барр.

А пока игроки бегут от рубля и покупают доллар с евро. На внешнем рынке FOREX евро теряет 0,40% в паре с долларом, там тоже покупают доллар. Укрепление доллара негативно сказывается на сырьевых рынках, что, в свою очередь, ведет к снижению стоимости бумаг российских производителей.

«Золотой Рог».