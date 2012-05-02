Топ-менеджеров Альфа-банка лишили премиальных

2 мая, ZRPRESS. Совет директоров Альфа-банка принял решение не выплачивать бонусы по итогам 2011 года своим топ-менеджерам.

Между тем годовую премию получили менеджеры среднего звена некоторых подразделений банка. При этом сотрудники инвестблока банка остались без премий. В банке такую бонусную политику объяснили тем, что хотя по итогам года инвестнаправление оказалось прибыльным, но финрезультат все же на 18% не дотянул до ожидаемого.

Как пишет РБК daily со ссылкой на сотрудников Альфа-банка, пожелавших сохранить инкогнито, после того как информация об отказе в выплате бонусов подтвердилась, общее моральное состояние в коллективе снизилось, а некоторые сотрудники начали подумывать о смене места работы.

«Золотой Рог».