Большинство россиян положительно относятся к потребительским кредитам

2 мая, ZRPRESS. 65% россиян положительно относятся к потребительскому кредитованию, полагая, что кредиты позволяют сделать жизнь комфортнее. К такому выводу пришли в Юниаструм Банке, подведя итоги опроса на своем сайте.

15,4% клиентов банка говорят о том, что потребительский кредит дисциплинирует и повышает финансовую ответственность, еще 13,6% воспринимают кредит как стимул для карьерного роста и повышения доходов.

Вместе с тем 6,8% респондентов заявили, что потребительский кредит – это стресс. Около 6% опрошенных считают, что взять кредит означает жить не по средствам. А 19% участников опроса и вовсе заявили, что потребительский кредит - это долговая яма и зависимость.

В пресс-службе кредитной организации, со своей стороны, напомнили, что банк предлагает своим клиентам воспользоваться одним из выгодных предложений на рынке потребкредитования – кредитом «Доступный», процентная ставка по которому составляет от 10,5% годовых.

«Золотой Рог».