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В обращение в России выходят новые 2-рублевые монеты

02 Мая 2012, 16:48 | Дальний Восток

2 мая, ZRPRESS. 2 мая 2012 года Банк России начнет выпуск монет посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. И первой монетой станет 2 рубля с изображением эмблемы празднования. Монета будет иметь форму круга белого цвета диаметром 23 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монеты имеет прерывистое рифление. Тираж – 5 млн штук.

На аверсе монеты привычное изображение 2-рублевой монеты. В центре в две строки указан номинал – «2 РУБЛЯ», чуть ниже которого имеется надпись – «БАНК РОССИИ» и указание года чеканки – «2012». По бокам расположены стилизованные ветки растений. В правой части монеты - товарный знак монетного двора.

На реверсе монеты расположено рельефное изображение эмблемы празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года: двуглавый орел, увенчанный одной короной, на груди которого расположен крест, в лапах орла развивающаяся лента и отдельно в правой лапе – перуны, в левой лапе – круглый лавровый венок. По окружности расположена надпись – «200-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА».

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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