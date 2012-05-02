Коллекторам снова подставили подножку

Законопроект о коллекторской деятельности, направленный на регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, имеет крайне низкий уровень подготовки. К такому заключению пришел Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, изучив документ. В нем были выявлены «бессмысленные повторы», «наивные дозволения» и «отсутствие логической связи». С таким отзывом законопроект имеет мало шансов на принятие.

Летом прошлого года Минэкономразвития представило проект закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженности». Он был призван обеспечить соблюдение прав лиц, задействованных в этом процессе: должников, кредиторов, а также коллекторов. Кроме того, как отмечали разработчики законопроекта, его цель - добиться «наибольшей результативности» при взыскании просроченных долгов с граждан.

В феврале законопроект был направлен на рассмотрение Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Как стало известно «Маркеру», документ подвергся с его стороны резкой критике. В экспертном заключении совета говорится, что законопроект прежде всего не решает поставленные задачи. В их числе - определение участников деятельности по взысканию просроченной задолженности, их полномочий, а также создание для этого правовой базы.

Принятие законопроекта в представленном виде «не будет способствовать укреплению финансовой дисциплины» в стране. При этом с юридической стороны документ вовсе не выдерживает критики. В тексте проекта обнаружены «бессмысленные повторы», «наивные дозволения делать то, что и так разрешено». Также установлено отсутствие логической связи между положениями различных статей.

Кроме того, проект содержит ряд других «недостатков, противоречий и пробелов», указывает совет. Например, в документе сказано, что он регулирует отношения, возникающие «при взыскании просроченной задолженности в досудебном порядке», тогда как на практике основная деятельность коллекторских агентств, наоборот, связана со взысканием долгов, которые подтверждены решением суда, вступившим в силу. Таким образом, из сферы регулирования проекта исключена основная часть отношений, возникающих в связи с взысканием просроченной задолженности, говорится в экспертном заключении. Представленный законопроект нуждается в существенной концептуальной переработке, заключил совет, не поддержав его, пишет «Маркер».

«Золотой Рог».