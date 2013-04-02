Конфигурация банковского труда начинает меняться

Рынок труда в банковской сфере меняется вслед за изменением банковского бизнеса. Спрос по одним специальностям перегрет, по другим - наблюдается спад. В ходе онлайн-конференции Bankir.Ru «Кадры решают все: кто и как работает в банках» банкиры и участники рынка признали, что финансовый рынок отличает довольно высокая степень текучести кадров.

По разным данным, текучка в этой сфере составляет не более 15%, но в случае с фронт-офисом (общее наименование группы подразделений или процессов в организациях, отвечающих за непосредственную работу с клиентами, заказчиками) она может достигать 30%.

«Однако я знаю примеры более высокой текучести кадров в определенных департаментах, например, в департаменте взыскания или в банковском call-центре», - отметила руководитель департамента «Банки и финансы» рекрутингового агентства Penny Lane Personnel Анна СОЛОВЬЕВА.

«Если это фронт-офис (и мы говорим о работе с розничными клиентами), то уровень текучести здесь может достигать 20-30% - за счет активной и частой миграции специалистов операционного блока и специалистов по привлечению. Для линейных специалистов данный уровень не должен превышать 8-9%», - уточнила начальник департамента персонала и организационного развития Запсибкомбанка Марина АНДРЕЕВА.

Директор департамента по работе с персоналом Абсолют Банка Татьяна ГРИГОРЕНКО назвала текучесть среди операционистов и менеджеров в банках одной из самых высоких, в среднем в два раза выше, чем по остальным категориям персонала в банковской сфере. «При этом для основной части специалистов не составит труда найти варианты, предлагающие заработную плату выше, чем текущий уровень дохода. Для многих работа в операционном подразделении является стартовой площадкой для дальнейшей карьеры в банке. Кадровая политика банка в зависимости от бизнес-стратегии определяет, удерживать или нет сотрудников, какими инструментами, в каких ситуациях», - отметила банкир.

«Действительно, есть такая специфика отрасли, как движение кадров. Но нужно понимать, что это движение зачастую обусловлено вертикальной и горизонтальной ротацией кадров, карьерным ростом сотрудников, а уже в последнюю очередь - увольнениями сотрудников», - объясняет начальник отдела по работе с персоналом Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Лидия ШУЛИНА.

Рынок остается рынком работодателя

По данным обзоров рынка труда, зарплаты банковских специалистов за 2012 год в среднем выросли на 11-12% (при уровне инфляции в 6,6%). На 2013 год тенденция поступательного роста заработной платы сохранится: порядка 80% компаний планируют изменить заработные платы своих сотрудников в среднем на 5-10%.

«В регионах компании менее склонны к изменению зарплат, чем в Москве и Санкт-Петербурге, - считает Татьяна Григоренко. - Аналитики это связывают с оттоком трудовых ресурсов из регионов в столичные города. Рынок труда в 2013 году, если не будет влияния внешних макроэкономических факторов, несильно будет отличаться от 2012 года. Как и прежде, по востребованным «узким» специалистам последнее слово будет за соискателем, по «массовым» специальностям - за работодателем. В этом году для многих компаний останется актуальным повышение эффективности использования ресурсов, а значит, многие работодатели будут искать варианты системы мотивации, которая будет связывать прибыль организации от деятельности конкретного специалиста и уровень его дохода.

Директор департамента персонала и организационного развития Бинбанка Ирина РЕВЕНКОВА отмечает, что основной рост зарплат в кредитных учреждениях пришелся на прошлый год, сейчас же наблюдается тенденция выравнивания ожиданий соискателей и предложения работодателя.

«Есть отдельные области, как, например, специфические ИТ-специалисты, по которым до настоящего времени рынок сильно перегрет, но это скорее временное явление, связанное с активной проектной деятельностью сразу нескольких участников рынка труда. В целом рынок до сих пор остается рынком работодателя. По данным последних исследований hh.ru, в среднем на одну позицию претендует до 4 соискателей. При этом не надо забывать, что, когда идет речь о конкурсном наборе, в первую очередь любого работодателя интересует соответствие кандидата профилю позиции, а не формальное наличие высшего образования и опыта работы, что уже относится скорее к «гигиеническим» факторам отбора», - говорит банкир.

Согласно мониторингу зарплатных предложений работодателей, который рекрутинговый портал Superjob.ru проводит ежемесячно, годовой рост зарплатных предложений в банковской сфере в 2012 году составил 7%.

«Зарплаты будут расти, но незначительно - из-за высокой конкуренции, так как сохраняется устойчивая тенденция на повышение спроса на банковские услуги среди населения, считает Лидия Шулина. - А в любой развивающейся отрасли вместе с развитием бизнеса растут и доходы его работников. Кроме того, на российском рынке в последнее время усилилась специализация банковских работников. Профи в узких банковских областях всегда могут рассчитывать на повышение зарплаты. В формулировке вопроса, наверное, «рынком работодателя»? Скорее всего, будет баланс - работодатель и соискатель будут искать друг друга более внимательно».

«По моему разумению, рост зарплаты если и будет происходить, то только лишь за счет уменьшения численности работающих и повышения эффективности работающих специалистов. Требования к росту компетенций будет формировать рынок работодателей», - считает вице-президент Ассоциации региональных банков России Георгий МЕДВЕДЕВ.

Наиболее активными игроками на рынке труда в 2013 году, так же как и в нынешнем году, будут крупные российские розничные банки. При этом среди них будет увеличиваться число региональных банков, активно развивающих розничный бизнес в одном или нескольких крупных регионах России, полагает руководитель Кадрового Сервиса Bankir.Ru Владимир ВЕСНИН.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.