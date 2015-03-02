Более 25 миллионов клиентов обслужил Дальневосточный Сбербанк в 2014 году

Свыше 25 миллионов клиентов обслужил в своих офисах Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» в течение 2014 года. Таким образом, ежедневно офисы банка посещали около 100 тыс. человек. В 93 % случаев, согласно данным электронной очереди, посетители провели в очереди не более 10 минут.

«Это показатель высочайшего доверия к Сбербанку, услугами которого пользуется абсолютное большинство дальневосточников, – отметил Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Мы стремимся предоставить быстрый и качественный сервис каждому клиенту в любой точке нашего присутствия».

Сбербанк предлагает клиентам полный спектр банковских услуг. Напомним, что в настоящее время на территории Дальнего Востока функционирует 631 офис Сбербанка, в том числе 300 работают в новом формате, среди них – офисы самообслуживания, мини-офисы, а также центры развития бизнеса и ипотечного кредитования.

ZRPRESS.RU, Владивосток.