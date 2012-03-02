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Самые дорогие вакансии размещают торговые сети и банки
2 марта, ZRPRESS. Максимальные заработные платы предлагают трудоустраивающимся столичные работодатели за замещение вакансий генерального и коммерческого директоров в крупных торговых розничных сетях. При этом компании обещают платить потенциальным работникам не менее 800 000 рублей ежемесячно.
Такие данные приводит портал hh.ru в исследовании «Топ-10 максимальных зарплат в профобласти "Высший менеджмент"».
Возглавляет десятку самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда вакансия генерального директора крупной сети магазинов формата дрогери. За разработку и реализацию проекта сети магазинов работодатель предлагает потенциальному работнику не менее 800 000 рублей ежемесячно и требует от кандидата наличие трехлетнего опыта работы в аналогичной области.
На втором месте следует вакансия коммерческого директора управляющей компании крупной федеральной розничной сети. За выстраивание коммерческой структуры на территории России и эффективное управление коммерческим блоком работодатель предлагает от 800 000 до 900 000 рублей. При этом требования к кандидату заключаются также в наличии 3-летнего опыта такой же работы.
Замыкает тройку лидирующих вакансия руководителя департамента конференций с заработной платой – до 1 млн. рублей.
С заметным отрывом от тройки лидеров следует вакансия руководителя по рискам в одном из банков. Главе подразделения банка, в компетенции которого находятся вопросы управления и контроля рисков розничного кредитования, компания готова предложить заработную плату от 500 000 рублей и требует от кандидата наличия пятилетнего опыта подобной работы.
Также в пятерке лидеров располагается вакансия генерального директора крупной торгово-производственной компании. За разработку стратегии развития организации, увеличение объемов продаж, контроль выполнения маркетингового плана и ведение VIP-переговоров фирма готова платить от 400 000 до 750 000 рублей. При этом работодателю требуется мужчина средних лет с опытом аналогичной работы от 3 лет и свободно владеющий английским языком.
Примечательно, что из пятерки лидирующих вакансий только в последнем предложении работодатель установил половозрастные ограничения для кандидатов. Все остальные компании либо умолчали эти требования, либо действительно сосредоточены только на профессиональных качествах нанимаемых работников.
Вакансии, располагающиеся с 6 по 10 позицию, характеризуются уже не торговой, а больше производственной спецификой и практически не отличаются по уровню предлагаемой работодателями заработной платы – от 400 000 – 450 000 рублей ежемесячно. Это вакансия вице-президента по финансам в крупной компании лесопромышленного комплекса, а также вакансии финансового директора и арт-директора у крупнейшего производителя элитной мебели, пишет редактор "Клерк. ру" Алексей Лиманский.
Следует отметить, что эти вакансии отличаются от первых пяти значительно более строгими требованиями к кандидатам. Все работодатели потребуют наличия профессионального образования, 3-6 летнего опыта аналогичной работы, а также уверенного знания отдельных бизнес-процессов и английского языка. Кроме профессиональных качеств среди требований работодателей указаны такие, как стрессоустойчивость, страсть к работе, активная жизненная позиция, природные лидерские качества, деловая хватка и личная харизма.
Таким образом, максимальную заработную плату на рынке труда топ-менеджерам предлагают преимущественно столичные торговые компании – таковых четыре из десяти. При этом подобные предложения отличаются не только максимальной заработной платой, но и достаточно лояльными требованиями к кандидатам, фактически сводящиеся к наличию опыта аналогичной работы. Производственные компании, напротив, характеризуются меньшей оплатой труда и строгими требованиями к трудоустраивающимся.
«Золотой Рог».
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