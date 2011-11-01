Расходы в ВВП России: есть повод к размышлению

Информация о доле госрасходов РФ в ВВП является поводом призадуматься, заявил президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Для меня уже есть польза от этого общения: я не знал факта, который вы привели в отношении того, что у нас доля государственных расходов - около 40% ВВП, что является самым высоким показателем среди стран БРИК, почти вдвое выше, чем в Китае», - сказал Президент, комментируя выступление главы компании Blackstone Group Стефана ШВАРЦМАНА.