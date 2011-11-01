Чистая прибыль АТБ превысила 900 млн рублей

Чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) по состоянию на 1 октября 2011 года составила более 900 млн рублей, что на 35% больше соответствующего периода прошлого года.

По состоянию на 1 сентября 2011 года по показателю «чистая прибыль» АТБ разместился на 50-м месте в рейтинге www.banki.ru.