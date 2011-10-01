Недвижимость? Вклады? Акции? Частный инвестор ищет "тихую гавань"

Если вы думаете о том, как повлияет на ваши финансы происходящее в мире, знайте: в нынешней ситуации ни один эксперт не даст вам стопроцентно точный совет. Но ждать ясности осталось недолго, утверждают опрошенные РИА Новости специалисты, и уже сейчас можно найти способ поведения, который максимально обезопасит вас от потерь, пишет Влад Гринкевич, экономический обозреватель РИА Новости.

Падение фондовых рынков, колебания мировых валют и цен на сырье – предвестники нового витка экономического кризиса, и правительства, чиновники международных структур ломают головы над тем, как предотвратить сползание мировой экономики в депрессию. У обычного же человека другие заботы – как сохранить свои сбережения.

Гадание на нефтяной гуще

Пожалуй, главная характеристика экономической ситуации в мире – это неопределенность. Вряд ли найдется эксперт, который даст точный ответ на вопрос, что станет с Грецией, как будут решены проблемы в банковском секторе Европы, погрузятся ли Соединенные Штаты в депрессию, а если да, как это отразится на экономике КНР.

Пытаться сейчас спрогнозировать цены на нефть (ключевой вопрос для российской экономики), по мнению главного экономиста Альфа-Банка Натальи Орловой, все равно что гадать на кофейной гуще.

"С равной вероятностью можно допустить как то, что власти ЕС все-таки найдут пути вывода еврозоны из кризиса, так и то, что Китай погрузится в рецессию, которая вызовет падение цен на рынках энергоносителей", – говорит Наталья Орлова.

Неопределенность сильно затрудняет поиск финансовых инструментов, которые, случись новый кризис, помогли бы рядовым гражданам смягчить для них последствия потрясений. Ведь крайне трудно предсказать, какие сектора экономики окажутся под ударом, а какие останутся "тихой гаванью".

Если есть время и деньги

И все-таки, если события в мире не будут развиваться по самому драматичному пути, повторяя сценарий первой половины ХХ века (а есть и такие прогнозы), то можно найти приемлемые решения. Их выбор зависит от того, какими средствами располагает инвестор, и сроком, на который он готов их вложить.

"Если частный инвестор имеет довольно длинный горизонт инвестирования – от пяти лет и больше, самый интересный инструмент – акции, – считает директор Центра развития фондового рынка Юрий Данилов. – Акции стоят очень дешево как раз в моменты кризиса. Если кто-то делает себе пенсионную подушку, которую он не будет трогать лет пять-десять-пятнадцать, то покупать акции сейчас довольно выгодно".

Впрочем, некоторые эксперты считают, что самое удачное время для входа на рынок акций еще впереди. "Негатив на рынке преобладает, если угрозы рецессии или депрессии в развитых странах, конкретно в США, станут реальностью, фондовый рынок упадет еще ниже", – объясняет главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин. Ждать осталось недолго – во всяком случае, ряд экономистов считает, что до конца этого года станет окончательно ясно, войдут развитые экономики в депрессию или нет.

Играть на рынке акций частному инвестору проще не самому, а пользуясь услугами (приобретая пай) паевого инвестиционного фонда – ПИФ. Это поможет минимизировать риски, поскольку ПИФ оперирует ценными бумагами не одной-двух, а десятков компаний. Особое внимание следует обратить на то, какими инструментами оперирует ПИФ – с компаниями каких секторов работает фонд, каким бумагами оперирует. Это важно, поскольку некоторые инструменты эксперты считают заведомо проигрышными.

Невыгодная недвижимость

Как ни странно, не самым удачным инструментом вложения средств опрошенные эксперты называют недвижимость. "В среднесрочной и долгосрочной перспективе основания для роста цен (на недвижимость) есть, но этот рост не будет таким сильным, каким он был пять-десять лет назад", – говорит Юрий Данилов.

К тому же в предкризисные годы на рынке появилось большое количество строительных компаний, которые помогли устранить диспропорцию между спросом и предложением. "Такого мощного превышения спроса над предложением, как было накануне кризиса, уже нет", – поясняет Данилов.

Слишком дорогим и не слишком ликвидным активом считает недвижимость Евгений Надоршин из АФК "Система". "Если нефть подешевеет, а это весьма вероятно, то цены на недвижимость тоже пойдут вниз, – рассуждает эксперт. – Но в отличие от акций, из которых, при необходимости, можно выскочить относительно быстро, покупка и продажа недвижимость растягивается на месяцы".

Золото и драгоценные металлы традиционно считаются лучшим активом на случай всевозможных потрясений и катаклизмов. Но инвестировать в них не так уж и выгодно – в отличие от акций золото сейчас стоит очень не дешево.

Большинство экономистов уверено, что в долгосрочной перспективе "желтый металл" скорее всего, будет дорожать. Но ситуация сейчас уж слишком непредсказуемая. К примеру, Юрий Данилов обращает внимание на тот факт, что во время обвала рынков 22 сентября цены на драгметаллы тоже упали в цене.

Вклады и ссуды – где правда?

Относительно комфортным инструментом для сохранения своих сбережений Евгений Надоршин считает банковские депозиты – российские банки достаточно устойчивы и могут в случае кризиса рассчитывать на помощь государства. К тому же ставки по банковским вкладам у ряда банков несколько подросли. Однако по версии Юрия Диналова, высокая ставка – скорее повод для беспокойства: "Депозиты с процентными ставками выше инфляции предлагают проблемные банки, надежные банки предлагают не больше 8% годовых".

Но так ли опасно вкладывать деньги в банки с относительно высоким (выше инфляции) процентом? Зависит от размера депозита. Евгений Надоршин напоминает, что вклады до 700 тыс рублей гарантированы государством в лице агентства по страхованию вкладов.

Отдельная тема, которая волновала многих во время кризиса 2008-2009 годах, – кредиты. Стоит ли брать ссуду накануне кризиса? Или – наоборот – постараться досрочно расплатиться по взятым кредитам?

"В ближайшие год-два может произойти повышение ставок по кредитам, связанное с валютными рисками", – делится прогнозом Наталья Орлова из "Альфа-Банка". Евгений Надоршин полагает, что предложение кредитов начнет сокращаться, а банки станут более придирчиво относиться в выбору клиентов.

В любом случае, кредит накануне кризиса эксперты считают неудачной идеей. "Вам придется его выплачивать, а вас могут уволить, – напоминает Евгений Надоршин. – Помните, у нас не так давно безработица была под 10%, она может опять вырасти".