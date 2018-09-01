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На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
Криптоцентром региона должен было стать Владивосток, но неповоротливое Приморье, как всегда, осталось в аутсайдерах
В Амурской области появилась своя криптовалюта - AmurCoin, получить которую можно в обмен на шаги. Правда, пока участники смогут осуществить первые транзакции только в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) с 11 по 13 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Дальний Восток является первопроходцем в области создания собственной «цифровой валюты» среди регионов России, пишет сайт «Царьград».
Создатели амурских региональных «цифровых денег», среди них не только областное Агентство инвестиций, но и IT-предприниматели из Москвы, не скрывают: целью создания AmurCoin является не внедрение новой платежной системы, а эксперимент, позволяющий продемонстрировать возможности блокчейн-технологий на базе отечественной платформы Wave.
Как отметили эксперты, опрошенные Царьградом, реализация блокчейн-технологии на этой платформе довольно проста и не займет много времени. Что, впрочем, не умаляет достоинств этой идеи, признают они.
На новую криптовалюту можно будет приобрести региональные сувениры, мороженое, мед, портативную зарядку и другие мелочи, рассказывают разработчики. Для того, чтобы стать обладателем AmurCoin, нужно «накопить» достаточное количество шагов, пройденных на площадках форума. Принимаются данные фитнес-трекера, смартфона и других устройств, в том числе взятых в аренду.
Кроме того, получить AmurCoin можно в обмен на публикации в социальных сетях с соответствующим хэштегом. Всего выпущено несколько миллионов «единиц» новой криптовалюты.
Как рассказал Царьграду руководитель амурского Агентства инвестиций Павел Пузанов, разработчики пытались создать не столько криптовалюту, сколько токены, элементы платежа. «Мы назвали это криптовалютой, чтобы это было всем понятно, поскольку это понятие на слуху», - указал он.
Поясняя суть идеи, господин Пузанов отметил, что в рамках ВЭФ-2018 задан трек «показать регион будущего», поэтому разработчики попытались с выпуском AmurCoin продемонстрировать на примере одной из жизненных транзакций, как можно использовать блокчейн.
«Формат обеспечивается трекингом шагов, которые гости форума пройдут по улицам Владивостока, - рассказал собеседник Царьграда. - Соответственно, чтобы получить бонус от региона, нужно накопить «коины», а вся транзакция фиксируется с помощью блокчейн».
По его словам, таким образом гостям форума максимально доходчиво и наглядно будет показана суть технологии. «У нас не было цели создать платежный актив, мы ставили задачу по популяризации блокчейн», - указал руководитель амурского Агентства инвестиций.
По словам П. Пузанова, помимо популяризации технологии в массах, разработчики ставили задачу по привлечению внимания к потенциалу Дальневосточного региона.
«В рамках ВЭФ зона блокчейн будет размещена возле крупного инвестиционного проекта по созданию в регионе дата-центров на базе гидроэлектростанций, - рассказал он. - У нас высокие показатели по генерации и порядка 800 МВт свободной электрической энергии. При этом для высокотехнологичных проектов, в частности для блокчейн, нужна колоссальная вычислительная мощность».
Регион может участвовать в совместных проектах по созданию сетевой инфраструктуры, что и продемонстрируют разработчики, отметил он.
Что касается дальнейшей судьбы AmurCoin, то, по словам авторов идеи, цифровую валюту планируется использовать в качестве краудфандинговой платформы для привлечения инвестиций.
Как отметил в беседе с Царьградом управляющий партнер юридической компании «Толкачев и Партнеры» Артем Толкачев, речь идет исключительно об имиджевой истории. При этом эксперт признает, что практики выпуска собственной криптовалюты регионами России пока не существует.
«Скорее, можно говорить о частных организациях, которые выпускают свои «коины» в виде баллов лояльности или скидок», - рассказал он. Однако такие ходы, безусловно, небесполезны, считает господин Толкачев. «Они инициируют дискуссию, а именно в этом цель и состоит», - указал собеседник Царьграда.
Действительно, дискуссия активно ведется, причем уже на законодательном уровне. Именно отсутствие базы не дает криптовалютам ходу в России, признают эксперты.
Отвечая на вопрос о будущем AmurCoin, господин Пузанов отметил, что блокчейн уже активно используется для привлечения средств в социальные проекты, но для дальнейшего развития криптовалюты нужны законы.
«Сегодня рано говорить о конкретном применении нашей «цифровой валюты», - сетует руководитель Агентства инвестиций Амурской области. «Пока не произойдет утверждения закона о цифровых активах, говорить о криптовалютах как средствах платежа еще рано», - указал господин Пузанов.
В настоящий момент в России не существуют никакого законодательства в этой сфере, оно находится на ранних стадиях обсуждения, подтвердил господин Толкачев.
«В первом чтении Госдумой принят Закон «О цифровых финансовых активах», и ожидается, что в осеннюю сессию будет рассматриваться дальше», - рассказал он. При этом документ по-прежнему вызывает много вопросов, и дальнейшая судьба его пока не ясна.
Будущее криптовалют в России вызывает скепсис у господина Пузанова. Но в том, что сама технология блокчейн имеет большое будущее, он не сомневается.
«Принцип обработки данных будет применяться и тиражироваться, в том числе и на уровне госуправления, - говорит он. - Росреестр и Пенсионный фонд уже используют эту технологию в сделках».
Однако, по его мнению, пока использование криптовалют как региональных средств платежа невозможно. «У нас есть в стране единственно законное средство - российский рубль, - отметил Пузанов. - Сами криптовалюты вряд ли будут внедряться с этой целью».
Господин Толкачев с этим не согласился и указал, что речь идет о «двух частях одной сущности». «Если мы говорим, что будет активно развиваться блокчейн, то, полагаю, и криптовалюты также будут активно развиваться. Вопрос лишь в том – какие».
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