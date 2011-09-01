Росбанк предлагает разместить средства во вклад «Осенний»

Росбанк предложил своим вкладчикам новый депозит – «Осенний», который можно будет открыть в период с 1 сентября по 30 ноября.

Разместить в новый сезонный вклад можно сумму от 15 тыс. рублей или 500 долларов (евро) на срок от 3 до 18 месяцев. Доходность депозита достигает 6,4% годовых в рублях, 2,4% в долларах и 3% в евро. Кроме того, каждый вкладчик бесплатно получит дебетовую карту Visa или MasterCard в рамках пакета банковских услуг.