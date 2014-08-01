Решено: в России вводится налог с продаж

Президент России Владимир ПУТИН поддержал возвращение налога с продаж с 2015 года. Об этом 31 июля сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в правительстве.

«НДС повышаться не будет. Налог с продаж - с торговли, до трех процентов по решению региона. Весь пойдет в бюджет регионов», - сказал один источник. «Такое решение принято. Будем исходить из этого решения», - сказал другой источник издания.

Накануне глава государства провел совещание с ключевыми чиновниками финансово-экономического блока, на котором обсуждались налоговые вопросы.

В начале июля стало известно, что Путин поручил проработать вопросы ввода регионального налога с продаж и повышения отчислений ФОМС с 2015 года. Тогда об этом также сообщали два анонимных источника в правительстве, причем один из них утверждал, что соответствующий законопроект уже готовится к осенней сессии.

Правда, тогда позиция главы государства оставалась непроясненной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «президент еще не высказывал мнения по этому вопросу, пока идея не проработана до конца». Он также опроверг факт подачи поручения о возвращении налога с продаж. При этом он все же подтвердил, что налог с продаж обсуждается в правительстве в рамках бюджетного процесса.

В конце июля РБК узнал, что против повышения НДС, на котором настаивает Минфин, выступает Минэкономразвития. Заместитель главы Минэкономразвития Сергей Беляков сказал, что его ведомство выступает против увеличения налоговой нагрузки.

Повышение налогов лоббируется Минфином. Помимо налога с продаж обсуждается также отмена федеральных налоговых льгот, повышение базы взимания страховых взносов в ФОМС и ряд других мер. Как отмечала газета «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники, в качестве альтернативных мер обсуждается повышение НДС вместо возвращения налога с продаж.

Позиция Минфина заключается в том, что администрировать НДС гораздо проще, чем налог с продаж. Повышение НДС на 2 п.п. – до 20% - позволит бюджету получить 500 млрд руб., в то время как налог с продаж принесет «лишь» 200 млрд руб. Налог с продаж был отменен с 1 января 2004 года, а действовал с 1998.

О его возможном возвращении в начале июля сообщил министр финансов России Антон Силуанов. До этого, в конце 2012 года вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что в правительстве идут дискуссии о возможной замене НДС налогом с продаж.

Ввод налога с продаж вызвал критику со стороны экспертов. Например, директор по международным региональным финансам Fitch Ratings Владимир РЕДЬКИН сказал РБК, что фактически каждая торговая точка должна быть охвачена этим налогом, а их очень много. «Разумнее было бы оставить часть НДС в регионах, как это было раньше», — предлагал он.

Конституционный суд дважды признавал налог с продаж неконституционным: в 2001 и в 2003 годах, пояснял партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Егор Батанов. Существуя параллельно с НДС, он фактически приводит к ситуации двойного налогообложения. Тем не менее, напрямую решения КС по старым нормам не распространяются на новые, подчеркнул юрист, поэтому не помешают правительству их принять.

Председатель налогового комитета "Деловой России" Марина ЗАЙКОВА называет отмену НДС "нереальной".

Газета "Золотой Рог", Zrpress.Ru.