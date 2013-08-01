Строительство космодрома Восточный на грани срыва

Основные программы космического агентства, включая строительство космодрома Восточный в Амурской области, находятся на грани срыва.

Министерство финансов урезало финансирование Роскосмоса почти на 63,5 млрд рублей - такие цифры прозвучали на совещании (протокол есть в распоряжении «Известий»), которое прошло в Госдуме в середине июля с участием главы Федерального космического агентства Владимира Поповкина и руководства думского комитета по промышленности.

Как указано в документе, 11 июля Минфин довел до космического агентства предельные объемы ассигнований из федерального бюджета на реализацию госпрограммы «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы». В 2014 году предполагается сокращение ассигнований на 10,7 млрд рублей. В 2015 году - уже на 12,7 млрд рублей, а в 2016-м - вообще на 40 млрд.

Всё это может повлечь за собой очень серьезные последствия, полагают участники совещания. Из протокола следует, что выполнение распоряжения президента о строительстве в России собственного космодрома Восточный находится под угрозой срыва.

- Свыше 20 млрд рублей не хватает для своевременного ввода в эксплуатацию в 2015 году первой очереди нового отечественного космодрома, - подтвердил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по промышленности единоросс Владимир Гутенев.

Цифра в более чем 20 млрд рублей (на самом деле 23,6 млрд рублей) сложилась из нескольких составляющих. Изначально планировалось 12,5 млрд рублей из Федеральной космической программы-2015 (ФКП-2015) направить на строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди космодрома Восточный (космического ракетного комплекса среднего класса «Союз-2»). Однако деньги так и не были выделены Минфином - сумма числится как недофинансированная за 2011 и 2012 годы, отметили участники совещания. Кроме того, в связи с пересчетом сметной стоимости объектов космодрома Восточный выявлена потребность в дополнительном финансировании работ в объеме еще 11,1 млрд рублей.

- Функционирование космодрома - это вопрос национальной безопасности. Если не решить проблему с финансированием, то это приведет к задержке ввода первой очереди строительства на 2-3, а то и 4 года. Это означает, что еще 3-4 года деньги, уже вложенные в строительство, не смогут работать и мы по-прежнему вынуждены будем платить огромные средства Казахстану за аренду Байконура, - пояснил Гутенев.

Он также подчеркнул, что, для того чтобы выполнить распоряжение президента, бюджет «Роскосмоса» не должен подвергаться серьезному секвестрированию.

- А Министерство финансов, в свою очередь, должно обеспечивать своевременное финансирование, - говорит депутат.

Гутенев указывает, что в противном случае на «непонятный период» отодвигается и вторая очередь строительства Восточного, а значит, в долгий ящик будут отложены запуски пилотируемых кораблей.

- Мы планировали обеспечить запуски космических аппаратов с 2018 года, но из-за срыва графиков это может передвинуться минимум на четыре года, и вообще в таком случае функционирование космодрома под вопросом, - заявил Гутенев.

В правительство уже направлены рекомендации Госдумы. Нижняя палата предлагает кабинету министров (и в частности Минфину) не подвергать секвестрированию бюджет космического агентства и сохранить финансирование целевых программ космической тематики.

В Минфине не удалось получить комментарий, а в Роскосмосе «Известиям» заявили, что предложения по финансированию отрасли в 2014-2016 годах были представлены в правительство РФ и поддержаны комитетом Госдумы по промышленности.

- В ближайшее время в правительстве (в Минфине, Минэкономразвития) должно состояться совещание по рассмотрению этих предложений, и уже по результатам совещания будут приниматься решения об объемах финансирования отрасли, - заявили в Роскосмосе.

В свою очередь, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев уверен, что если сейчас отложить финансирование строительства, то со временем долгострой лишь будет расти в цене.

- Когда начинаются такие большие стройки - неважно, что строят: космодром, завод или еще что-то, главное - как можно быстрее это закончить. Чем больше продлеваются сроки строительства, тем больше денег потребуется. Раз уж решили достаточно быстро построить космодром, то лучше придерживаться графика. Если Министерство финансов хочет сэкономить деньги в этом году, оно потеряет в полтора раза больше в следующем, - заявил Моисеев.

В ноябре 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о строительстве нового российского космодрома Восточный на Дальнем Востоке в Амурской области. Первый запуск ракеты-носителя на новом космодроме планировался уже в 2015 году, а первый запуск пилотируемого космического корабля - в 2018-м.