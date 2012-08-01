Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Активы Номос-Региобанка достигли 17,2 млрд рублей
По результатам 6 месяцев 2012 года чистая прибыль НОМОС-РЕГИОБАНКа составила 208,9 млн рублей. Чистый процентный доход составил 523 млн рублей, демонстрируя рост на 31% по сравнению с 1 полугодием 2011 года.
Чистый комиссионный доход за 6 месяцев 2012 года увеличился на 2% по сравнению с первым полугодием 2011 и составил 158 млн рублей.
Активы банка по состоянию на 1 июля 2012 года достигли 17,2 млрд рублей. Структура активов банка существенно не изменилась. Ключевым направлением деятельности банка является кредитование. Объем чистой задолженности по ссудам, выданным клиентам, увеличился на 7% по сравнению с 31 декабря 2011 года и составил 9,02 млрд. рублей. Наиболее динамичный рост (8%) продемонстрировал портфель кредитов, выданных физическим лицам, в том числе по потребительским кредитам рост составил 23%, а по кредитным картам - 26%.
Регулятивный капитал банка составил 2,8 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2012 года.
Норматив «показатель достаточности капитала» в соответствии с требованиями Банка России составил 15,84%, что в 1,5 раза выше законодательно установленного минимума лимита.
Нормативы мгновенной и текущей ликвидности стабильны и превышают установленные предельные значения (Н2 = 43,24%; Н3 = 69,78%).
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин