Дальневосточный Сбербанк окажет финансовую поддержку колымским недропользователям

Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» обсудил с губернатором Магаданской области Владимиром ПЕЧЕНЫМ внедрение новых кредитных продуктов для добывающих предприятий региона.

В ходе рабочей встречи состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Магаданской области. В числе важнейших вопросов – создание новых кредитных продуктов для небольших золотодобывающих предприятий Колымы, требующих индивидуального подхода.

«Новые кредитные продукты обеспечат индивидуальные условия для таких предприятий. Сейчас мы проводим серию встреч с предпринимателями, чтобы как можно лучше понять потребности региона и специфику отрасли», – сообщил председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Евгений ТИТОВ.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный выразил заинтересованность в более тесном сотрудничестве органов власти со Сбербанком для поддержки недропользователей Колымы. Для информирования потенциальных клиентов о программах кредитования губернатор предложил наладить регулярный диалог между членами Ассоциации недропользователей и представителями Сбербанка. В свою очередь, Евгений Титов отметил, что банк готов к всестороннему сотрудничеству с предпринимателями, включая комплексную оценку бизнес-проектов и их рисков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.