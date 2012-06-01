Приватизация акций Сбербанка может состояться в сентябре 2012 года

1 июня, ZRPRESS. Председатель Банка России Сергей Игнатьев не исключает приватизацию части 7,6-процентного пакета Сбербанка уже в этом году.

«Я не исключаю возможность продажи части пакета Сбербанка уже в этом году», - сказал Председатель Банка России Сергей Игнатьев на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров крупнейшего российского банка. По некоторым данным, это может произойти в сентябре 2012 года.

Отметим, что недавно глава «Сбера» Герман Греф заявлял, что рассчитывает на продажу части госпакета акций до конца этого года. Его стоимость оценивалась примерно в 7 миллиардов долларов.

Напомним, что сроки приватизации акций Сбербанка постоянно передвигались. Первоначально продать актив планировалось еще осенью прошлого года. Но свои коррективы в приватизационные планы внесла ситуация на мировых финансовых рынках.

«Золотой Рог».