ЦБ планирует продать 7,6% Сбербанка в сентябре

Банк России, основной акционер Сбербанка, рассчитывает продать 7,6% акций из принадлежащих ему 57,6% уставного капитала крупнейшего банка РФ в сентябре. Об этом сказал журналистам в кулуарах инвестфорума "Россия зовет!" первый зампред ЦБ Алексей УЛЮКАЕВ.

"Мы намереваемся в сентябре сделку завершить", - сказал он, отметив, что банки-организаторы приватизации, скорее всего, будут выбраны к 20 июня.

По его словам, в приватизации пакета Сбербанка могут принять участие 4-5 банков, сообщает РИА Новости.