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В крупнейших китайских городах уменьшился рост зарплат

01 Мая 2012, 21:56 | Дальний Восток

Рост зарплат в Пекине и Шэньчжэне в 2012 году станет минимальным за последние два года. По информации The Financial Times, в Пекине минимальная зарплата в феврале выросла всего на 8,6%, тогда как в предыдущие два года рост составил 20% и 20,8%. В Шэньчжэне увеличили на 15,9% - до 1,5 тысячи юаней ($238).

Газета пишет со ссылкой на китайские СМИ, что отчасти сокращение роста зарплат вызвано неспособностью малого и среднего бизнеса платить высокие оклады. В качестве причины минимального роста зарплат указывают также тот факт, что КНР постепенно теряет статус страны с самой дешевой рабочей силой. Некоторые компании, в том числе и китайские, уже перевели свои фабрики и заводы в другие азиатские страны, в частности, во Вьетнам и Индонезию.

Китайское правительство поставило перед собой цель удвоить зарплаты за пять лет. Некоторые экономисты считают такой рост не соответствующим экономической конъюнктуре. Власти КНР преследуют две цели, увеличивая доходы населения, - рост внутреннего потребления и снижение уровня бедности в стране.

В конце прошлого года в Китае произошло несколько акций протеста рабочих, недовольных своей заработной платой и условиями труда. В ноябре на улицы города Дунгуань вышли около семи тысяч работников фабрики по производству обуви Nike и Adidas. В конце декабря на забастовку вышли две тысячи рабочих химической компании Chuanhua в провинции Сычуань. Также масштабные акции протеста устраивали работники металлургической промышленности, которым запретили выходить на подработки из-за сокращения производства, пишет lenta.ru.

«Золотой Рог».

Автор: "Лента.Ru"
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