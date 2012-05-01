Сбербанк сократил срок рассмотрения кредитных заявок

Сбербанк России сократил срок рассмотрения заявок по всем кредитным продуктам до 13 часов, сообщил вице-президент, директор департамента рисков банка Вадим КУЛИК на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса».

«Сейчас у нас среднее время обработки 13 часов», - сказал он, отметив, что это средний срок рассмотрения заявок для всех клиентов по всем кредитным продуктам, включая ипотеку. Для зарплатных клиентов срок рассмотрения заявок составляет два часа, напомнил вице-президент Сбербанка.

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