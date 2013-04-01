Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный Сбербанк и Hokkaido Bank начинают проводить валютные платежи
Благодаря прямым корреспондентским отношениям Дальневосточного Сбербанка с «Хоккайдо банком, ЛТД», сократятся маршруты прохождения платежей в Японию в иенах и долларах США, сроки их осуществления - до одного операционного дня.
В Хабаровске в ходе рабочей встречи сотрудников Управления транзакционного бизнеса и Расчетного центра ЦСКО «Амурский» Дальневосточного банка ОАО «Сбербанка России» и представителей «Хоккайдо банка, ЛТД» (Hokkaido Bank, Ltd.) была завершена процедура оформления договоров корреспондентского счета со стороны японских партнеров.
Благодаря прямым корреспондентским отношениям Дальневосточного Сбербанка с «Хоккайдо банком, ЛТД», сократятся маршруты прохождения платежей в Японию в иенах и долларах США, сроки их осуществления - до одного операционного дня. Кроме того, прямые корреспондентские отношения позволят значительно сократить расходы клиентов при расчетах с японскими контрагентами, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ОАО «Сбербанк России» - Дальневосточный банк.
Новшеством для Дальневосточного Сбербанка открытие счета японскому банку в валюте РФ. Некоторые клиенты банка уже оценили преимущества при расчетах в валюте РФ с Китаем. Теперь Дальневосточный Сбербанк предложил экспортерам и импортерам новую услугу, которая позволит расширить их внешнеторговый бизнес.
Досье: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» создан 1 января 2001 года, в его составе вошли отделения, работающие в пяти субъектах федерации — Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа. Сейчас по объему привлеченных средств населения банк занимает 47,8% рынка в регионе. По данным на 01.01.2013, в Дальневосточном банке Сбербанка России открыто примерно 13,1 млн банковских счетов физических лиц на общую сумму 186 млрд рублей.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
Лучше с BoTM заключили, поменяли весь персонал и курс валюты по-привлекательней сделали.