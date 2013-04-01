Дальневосточный Сбербанк и Hokkaido Bank начинают проводить валютные платежи

Благодаря прямым корреспондентским отношениям Дальневосточного Сбербанка с «Хоккайдо банком, ЛТД», сократятся маршруты прохождения платежей в Японию в иенах и долларах США, сроки их осуществления - до одного операционного дня.

В Хабаровске в ходе рабочей встречи сотрудников Управления транзакционного бизнеса и Расчетного центра ЦСКО «Амурский» Дальневосточного банка ОАО «Сбербанка России» и представителей «Хоккайдо банка, ЛТД» (Hokkaido Bank, Ltd.) была завершена процедура оформления договоров корреспондентского счета со стороны японских партнеров.



Благодаря прямым корреспондентским отношениям Дальневосточного Сбербанка с «Хоккайдо банком, ЛТД», сократятся маршруты прохождения платежей в Японию в иенах и долларах США, сроки их осуществления - до одного операционного дня. Кроме того, прямые корреспондентские отношения позволят значительно сократить расходы клиентов при расчетах с японскими контрагентами, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ОАО «Сбербанк России» - Дальневосточный банк.



Новшеством для Дальневосточного Сбербанка открытие счета японскому банку в валюте РФ. Некоторые клиенты банка уже оценили преимущества при расчетах в валюте РФ с Китаем. Теперь Дальневосточный Сбербанк предложил экспортерам и импортерам новую услугу, которая позволит расширить их внешнеторговый бизнес.



Досье: Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» создан 1 января 2001 года, в его составе вошли отделения, работающие в пяти субъектах федерации — Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа. Сейчас по объему привлеченных средств населения банк занимает 47,8% рынка в регионе. По данным на 01.01.2013, в Дальневосточном банке Сбербанка России открыто примерно 13,1 млн банковских счетов физических лиц на общую сумму 186 млрд рублей.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.