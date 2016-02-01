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Оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке приморцы могут до конца февраля
Менее месяца осталось до окончания приема заявок на жилищные кредиты с льготной ставкой
С момента старта программы жилищные кредиты с господдержкой оформили уже более 650 жителей Приморского края.
«Подать заявку и получить кредит по программе с государственной поддержкой можно до 29 февраля 2016 года включительно, - отмечает Марина КОРОЛЕВА, начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Приморского отделения ПАО Сбербанк. – Заявку на ипотеку Сбербанка можно оформить как в отделении банка, так и в офисах партнеров: аккредитованных застройщиков и агентств недвижимости. Решение по заявке станет известно в течение двух дней».
Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой» стартовала в Сбербанке 18 марта 2015 г. Основное условие программы – покупка жилья у застройщика на первичном рынке. Важно, чтобы объект возводился в соответствии с 214-ФЗ о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, также можно приобрести квартиру у застройщика в уже сданном доме. Максимальная сумма кредита по программе составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%, а срок – до 30 лет для всех категорий заемщиков. В таком случае жители Приморья могут оформить жилищный кредит по ставке 11,4%. При этом по кредитам Сбербанка для физических лиц нет никаких комиссий, а ставка 11,4% годовых сохраняется на всем протяжении действия договора: как во время строительства объекта, так и после регистрации права собственности.
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