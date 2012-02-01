Вкладывать некуда?!

Прошедший год принес частным инвесторам разочарование. Рынок предлагает все меньше инструментов для увеличения личного капитала. Низкую доходность показали не только консервативные инструменты вложений - банковские депозиты, но и рисковые - паевые фонды.

Средняя доходность вкладов и ПИФов оказалась примерно на одном уровне и ушла в минус. Ряд экспертов предупреждают, что в следующем году кардинальных изменений ждать не стоит. Возможность быстро заработать денег на растущем фондовом рынке или галопирующих ценах на недвижимость осталась в прошлом.

Реальные в позапрошлом году показатели доходности в 50-70% годовых выглядят по итогам 2007 года фантастикой. Тем же, кто не оставляет надежд заработать на личном капитале, в следующем году аналитики советуют инвестировать в паевые фонды, специализирующиеся на металлургии, телекоммуникациях и электроэнергетике, и в покупку загородного жилья.

Рынок недвижимости в этом году не особенно радовал инвесторов. После того как цены на жилье прекратили удваиваться по итогам года, жилая недвижимость перестала быть привлекательным объектом для вложений. По оценкам аналитиков, доля инвестиционных сделок сократилась в 6 раз. "Спекулятивным инвесторам не удалось заработать на рынке жилой недвижимости в 2007 году, - отметил РБК daily руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег РЕПЧЕНКО. - Цены так и не выросли, а по отдельным квартирам они снизились в пределах 10% в зависимости от локальной конъюнктуры".

Но инвестиционный потенциал недвижимости все еще не исчерпан. Главное - знать, какие сегменты рынка будут расти на фоне общей стагнации цен. "Предварительные оценки 2007 года позволяют нам говорить о росте цен до 40% в сегментах загородной и коммерческой недвижимости", - поделился информацией с РБК daily руководитель аналитической службы "МИАН - Агентство недвижимости" Алексей КУДРЯВЦЕВ. По его мнению, в сегменте жилой недвижимости частному инвестору имеет смысл вкладывать средства только в том случае, если цена объекта на самой начальной стадии сильно отличается от цены уже возведенного объекта. Например, в подмосковные многоэтажки.

Однако инвестиции в загородную и коммерческую недвижимость могут позволить себе только самые состоятельные частные инвесторы. "С окончанием лавинообразного роста цен частный инвестор потерял возможность зарабатывать деньги "на пустом месте", - уточняет г-н Кудрявцев. - Сегодня в недвижимость инвестируют преимущественно профессионалы, которые хорошо знают, на объектах каких категорий и от каких застройщиков они могут заработать. Поэтому в сложившейся ситуации эксперты рынка недвижимости советуют обратить внимание на другие способы увеличения своего капитала. "Если частного инвестора интересует доходность в 10-15% годовых, то наиболее подходящий инструмент вложений - паевые фонды акций", - отмечает г-н Репченко.

Те инвесторы, которых не пугают долгосрочные вложения сроком от трех до пяти лет, могут вкладывать в паевые инвестиционные фонды или фонды доверительного банковского управления. Стоимость паев в ПИФе составляет от 30 тысяч рублей, а в ОБФУ - от 250 тыс. руб. Несмотря на то, что, согласно рейтингу Investfunds, средняя доходность ПИФов составила около -3%, отдельные фонды все же заработали для своих пайщиков - от 12 до 20% годовых. В списке лидеров - интервальные фонды акций. "Сумма вложений зависит от бюджета - без каких-либо ограничений", - пояснил РБК daily аналитик компании "Тройка диалог" Евгений ГАВРИЛЕНКОВ. По его словам, 2006 год был очень удачным для инвесторов, а в этом году произошел откат, вызванный в первую очередь неблагоприятным состоянием мировых фондовых рынков.

Наметившаяся в этом году тенденция неровного роста фондового рынка сохранится и в следующем. "Существенных доходов у инвесторов в этом году нет, - рассказала РБК daily руководитель аналитического отдела компании "Совлинк" Ольга БЕЛЕНЬКАЯ. - В 2008 году мы также не ожидаем сильного роста - только по выборочным сегментам". К таким сегментам сейчас относят металлургию, электроэнергетику и телекоммуникации. Акции нефтегазовых компаний и банков энтузиазма у аналитиков в плане прогнозов не вызывают. Интерес для вложений могут также представлять вложения в обезличенные металлы - золото и серебро. В этом году золото выросло на 8%. Правда, данный вид инвестиций требует специальных знаний и постоянного контроля над колебаниями стоимости драгметаллов.

Итоги года показывают, что при составлении личного плана инвестирования на 2008 г. не стоит останавливать свой выбор на одном инструменте, а при возможности использовать сразу несколько вариантов, сочетая рисковые варианты - покупка паев, с консервативными - банковские вклады. Лучшим местом для трети свободных средств по-прежнему считается банковский вклад. Хотя вклады по итогам года ушли в минус, потери не сопоставимы с уровнем инфляции. "Если в ближайших планах крупная покупка, то стоит обратить внимание на "короткие" депозиты - до трех месяцев, - отмечает зампред правления банка "Московский Капитал" Максим КУЛАЕВ. - А если свободные средства можно разместить сроком на год, то лучше выбрать паевой фонд акций и банковское доверительное управление".

"Золотой Рог".