Примсоцбанк удешевил кредит для «зарплатников»

Примсоцбанк предлагает участникам зарплатных проектов обновленные условия кредита «Оптимальный». В рамках программы лояльности для постоянных клиентов ставка по кредитам наличными снижена на 2,9% годовых. Начальник отдела кредитования физических лиц ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Елена МАРТЫНОВА отмечает, что теперь клиенты банка, получающие заработную плату на пластиковые карты VISA и «Золотая Корона», могут воспользоваться льготными условиями потребительского кредитования: без поручительства процентная ставка снижена до 20% годовых, с поручительством - до 19% годовых.