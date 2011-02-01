Кредитный портфель Россельхозбанка в Приморье потолстел

В 2010 году размер кредитного портфеля Приморского филиала Россельхозбанка вырос на 26,5% (более чем на 642 млн рублей). Доля кредитования АПК в кредитном портфеле филиала составила 68%. В 2010 году Приморский филиал Россельхозбанка выдал 751 кредит малому агробизнесу, в том числе 700 кредитов на развитие личного подсобного хозяйства и 51 кредит крестьянско-фермерским хозяйствам. За 2010 год количество клиентов филиала увеличилось на 40%.