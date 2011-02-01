АТБ в очередной раз снизил процентную ставку по ипотечному кредиту

20 января Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) принял решение об очередном снижении процентной ставки по ипотечному кредитованию по тарифным планам «Размен», «Партнер», «АТБ-Новостройка». Ранее АТБ установил для своих заемщиков минимальный первоначальный взнос по ипотеке 10% . По итогам работы 1-го полугодия 2010 года АТБ занял 53-ю строчку среди крупнейших банков России в рейтинге по объему выдачи ипотечных кредитов (по данным агентства РБК на 1.08.2010 г.). Очередное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам является поступательным шагом АТБ в стремлении приблизить условия кредитования на приобретение недвижимости к реальным возможностям населения региона.