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Акции банка «Приморье» скупают. Зачем?
На сайте УФАС Приморского края появилась информация о намерении одного из акционеров банка «Приморье» увеличить свою долю акций. Причем речь идет о приобретении доли, превышающей 40%.
Ситуацию прокомментировал генеральный директор «Финам-Владивосток» Иван НАГИБИН:
- Акции компании, находящейся в постоянном развитии и год от года демонстрирующей уверенный рост, всегда пользуются спросом. Что касается банка «Приморье», то на начало 2011 года объем его капитала превысил 2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 23%. Подобный рост, как уже отмечалось мной ранее, обусловлен высокими темпами привлечения депозитов. Так, на начало 2011 года объем привлеченных депозитов юридических лиц вырос более чем в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, а уровень привлечения средств от физических лиц увеличился на 44%.
Прибыль банка после налогообложения, по сравнению с показателями прошлого года, выросла более чем в 4 раза, составив 383,809 млн рублей. Кратно увеличилась она и в квартальном разрезе: так, в 4-м квартале 2010 года прибыль банка составила почти 350 млн рублей, что в четыре раза превышает показатель 3-го квартала.
Таким образом, как видим, банк является привлекательным объектом инвестиций, объединяя очевидные преимущества, хорошее руководство и мощную поддержку.
Исходя из статистики аналогичных сделок по покупке кредитных организаций, схожих по объему капитала и активов, проводившихся в РФ в последние кварталы, а также указанные выше факторы, стоимость банка можно оценить, по крайней мере, в 1,3-1,5 к капиталу или в 2,6-3 млрд рублей.
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