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Каждый банк присматривается к работе коллег по рынку

01 Февраля 2011, 14:46 | Дальний Восток

Активы дальневосточных банков выросли за год в среднем на 29% (данные на 1 декабря 2010 года). Местные банки краев и областей Дальнего Востока прибавили около 35%, головные офисы и филиалы кредитных организаций - 24%. Итоги ушедшего года пока официально не объявлены, но тенденция такова - практически каждая из кредитных организаций региона приложила максимум усилий к тому, чтобы начать новый год по нарастающей.

«ЗР» обратился к представителям банковского сообщества Приморья с предложением отметить достижения и удачи... конкурентов.

«Полагаю, что похвалить работу конкурентов всегда стоит. Не скрою, что каждый из нас достаточно внимательно, а подчас ревностно присматривается к работе коллег по рынку. Поэтому со своей стороны отмечу достаточно слаженную работу коллектива Владивостокского филиала ВТБ 24. Розница банка уверенно заявили о себе в 2010 году», - считает заместитель директора по корпоративному бизнесу Владивостокского филиала Банка Москвы Лариса ЗДОРОВЕЦ.

2010 год стал годом подъема, отмечает Сергей МАРИНИН, заместитель Председателя Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»: «Радует, что задача увеличения кредитных портфелей решалась банками не только снижением процентных ставок, а также методом качественного совершенствования продуктов. Банки действительно стали ближе к клиентам, условия - прозрачнее, требования - проще. Если говорить о потребительском кредитовании, то прошедший год ознаменовался отменой большинством участников рынка разнообразных комиссий и «скрытых» платежей, которые ранее порой превышали значение процентной ставки. Мы получаем более честную конкуренцию, более социально ответственный банковский бизнес. А в выигрыше оказывается, прежде всего, потребитель. Это заслуга всего банковского сообщества», - говорит Сергей Маринин.

«Обращать внимание на успехи конкурентов - это тоже в некоторой степени наша работа. Для нас стало во многом показательно высокое качество работы Дальневосточного банка с юридическими лицами. Клиенты отзываются о работе банка также исключительно положительно. Одна из тенденций развития банковского сектора не может оставаться незамеченной. Коммерческие банки в крае проявили высокий интерес к работе с малым бизнесом. И пусть год был в некотором роде посткризисным, практически все субъекты рынка - наши конкуренты - смогли сделать своим клиентам - предпринимателям интересные предложения. В 2010 году продукты многих банков расширились, сфера банковской розницы для клиентов стала доступнее», - говорит директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса филиала ВТБ24 в Приморском крае Елена ГВАК.

«Мы отметили бы работу Примсоцбанка за развитие отношений с Китаем. Дальневосточный банк - за активную просветительскую работу среди клиентов и интересные совместные проекты. Роял Кредит Банк и Саммит-банк - за верную, четко выверенную позицию по вкладам для населения», - отмечает руководитель отдела маркетинга банка «Меркурий» Елена БАРД.

Автор: Яна Мальцева
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