Амнистия капиталов - это не легализация криминала

Правительство еще летом подготовило законопроект об амнистии капиталов. Согласно документу, под амнистию попадают граждане, задекларировавшие в упрощенном порядке капиталы, накопленные ими в предыдущие годы, и заплатившие 13% подоходного налога. В августе законопроект был одобрен кабинетом министров. Министерство финансов внесло этот документ на согласование в администрацию президента. Если документ поступит в Госдуму и будет принят в ближайшее время, то упрощенное декларирование доходов граждан может быть сдвинуто, скажем, на 1 июля 2006 г.

Что ожидает предпринимателей после принятия этого закона, а также о других проблемах российского бизнеса рассказал в интервью "Росбалту" глава думского комитета по собственности Виктор ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ.

- Виктор Семенович, как вы можете прокомментировать закон об амнистии капитала?

- Сегодня государство пытается хоть каким-то способом создать условия для существования капитала в России, и это неплохо. Но я не согласен со словом "амнистия". Амнистия бывает по преступлениям, и оправдывать их я бы не торопился. Поэтому я бы четко разделил капиталы, добытые преступным путем, от тех, которые нажиты сомнительным путем. При этом "сомнительный" не означает "противозаконный". Его вина не доказана и не может быть доказана в силу несовершенства закона того периода, то есть этот капитал был создан в строгом соответствии с буквой закона, но, мягко говоря, не в очень строгом соответствии с духом закона. Поэтому было бы оптимальным употреблять слово "амнистия" закавыченным, чтобы отделить амнистию по преступлениям от "амнистии по сомнительным сделкам" в силу несовершенства закона. Для России очень важно разделять эти понятия, потому что огромное количество капитала сегодня "комплексует" под давлением презумпции вины, которая к тому же не доказана в судебном порядке. И это одна из причин, по которой он не стремится в нашу страну. Поэтому тех, чья вина не доказана, на мой взгляд, нужно "простить" и привлечь для работы в стране.

- Какие условия нужно создать, чтобы человек легализовал свои деньги?

- Чтобы капитал пришел в страну, недостаточно объявить легализацию по ставке в 13% или по любой другой налоговой ставке. По расчетам Минфина, в страну должно вернуться порядка $160 млрд - это сильно завышенные цифры. Я уверяю, что реально вернется треть, а эксперты вообще дают десятую часть этой цифры. Установить налоговую ставку - это еще не все, необходимо создать условия для капитала и управлять инвестиционными процессами в стране. К сожалению, в этом вопросе государство еще далеко от понимания необходимости.

По-прежнему российские инвестиции обходятся на стоимость НДС дороже, чем иностранные. Это говорит о том, что условий для капиталовложений в России не много. И если они совершаются, то, скорее, как подвиг, чем как естественная потребность.

По-прежнему у нас нет естественных условий и для институциональных инвесторов. Во всем мире существуют специальные налоговые режимы для инвестиционной деятельности, и особенно для коллективных инвесторов. Скажем, в Англии 7 тыс. фунтов стерлингов из налогообложения физического лица исключается, если они вложены в страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды, то есть стимулируются частные инвесторы. И подобных стимулов очень много. С начала 90-х, общаясь с крупнейшими иностранными инвесторами, я часто слышал от них: вы сначала научитесь стимулировать собственный капитал, а мы к вам придем, когда будут условия.

- Не попадут ли легализованные капиталы под контроль фискальных структур?

- Открытая экономика и прозрачный бизнес предполагают открытость к специальным государственным функциям. Например, к органам, которые ведут борьбу с финансированием терроризма, наркобизнесом, отмыванием денег. Для этого существует Комитет финансового контроля, ФАТФ, где есть определенные ограничения на оборот капитала. В этом смысле - это условия открытого бизнеса. Другое дело, что в России стала часто появляться информация, которой может обладать только чиновник или только специальное лицо. Ее любой человек без проблем может купить на рынке. Информация, которую человек открывает о себе, не должна оказаться в руках недобросовестных лиц или преступников.

- Срок обязательного выкупа земли под приватизированными предприятиями депутатами Госдумы перенесен на 2008 г. Надо ли заставлять предпринимателей выкупать землю?

- В 90-е в результате приватизации предприятий их новые владельцы получали в свою собственность заводы, фабрики, комбинаты, но не получали самого главного - землю, на которой эти предприятия расположены. После вступления в силу закона "О введении в действие Земельного кодекса РФ" все приватизированные предприятия должны переоформить свои земли в собственность или в аренду до 1 января 2006 года. Однако государство до сих пор не определилось, на основе каких ставок будет определяться арендная плата, а, в свою очередь, выкупная стоимость, предложенная законодателями, слишком велика для бизнеса. Согласно Земельному кодексу, цену выкупа устанавливают региональные власти с учетом ставок земельного налога. Поэтому я внес в Думу законопроект, который отодвигает до 1 января 2008 г. крайний срок переоформления земельных участков под приватизированными предприятиями. Надеюсь, что он будет рассмотрен парламентариями уже 7 декабря.

На сегодняшний день проблема заключается в определении того, что важнее при приватизации земли: слияние объекта в единое целое или бюджетная наполняемость? Если приоритетом является наполняемость бюджета, то необходимо продавать землю по максимальной цене, но о слиянии объекта не может быть и речи. Но мы все понимаем, что главное сейчас - это создание Единого объекта недвижимости, что приведет к единому налогу на недвижимость.

Это муниципальный интерес, потому что во всех странах налог на недвижимость наполняет местные бюджеты. Главное, что получает государство - это единство объекта, которое тянет за собой повышение кредитоспособности предприятий. А конкурентоспособность страны складывается из конкурентоспособности и стабильности предприятий. Так что складывание единого объекта недвижимости - это огромный макроэкономический плюс.