Правительство решило бороться с платежами наличкой

Правительство РФ в 2006 году предложит ряд мер по снижению доли наличных платежей, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей САВАТЮГИН. Он сообщил, что в настоящее время доля наличных платежей в розничной торговле составляет 97%.

"Это слишком много для такой развитой страны как Россия с самых разных точек зрения: и с налоговой, и с точки зрения контроля за доходами, и с точки зрения борьбы с финансированием терроризма", - сказал А. Саватюгин. "В ближайшее время мы начнем на практике думать о повышении роли безналичных платежей", - отметил он.