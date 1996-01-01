Мой дом - мой форт Нокс

В недалеком будущем каждый российский гражданин сможет хранить дома золотые слитки и получать при этом неплохой доход. Будучи в Магадане, президент Владимир ПУТИН заявил о необходимости снизить налог для граждан, покупающих драгметаллы. Если идея будет реализована, золото сможет составить конкуренцию банковским вкладам и паям ПИФов - с начала года его стоимость выросла более чем на 20%. Таким образом, можно говорить о том, что президент дал старт появлению в России нового рынка инвестиций для населения. Об этом пишет деловая газета "Бизнес".

Строго говоря, свободно покупать и продавать драгоценные металлы частные лица могут и сейчас. При этом есть несколько способов вложить сбережения в драгметаллы: инвестор может открыть обезличенные металлические счета (ОМС), приобрести инвестиционные монеты или купить слитки. Необходимость платить НДС возникает только при покупке слитков.

"Согласно Налоговому кодексу, покупка драгоценных металлов в слитках у коммерческих банков облагается НДС по ставке 18%",- пояснил главный юрисконсульт ИК "Проспект" Эльдар НАЗМУТДИНОВ. При последующей их продаже уплаченный налог не возвращается, что резко снижает инвестиционную привлекательность операций населения с золотыми слитками. Во всяком случае, именно по этой причине, как уверяет заместитель начальника управления финансовых рынков МДМ-банка Василий ЗАБЛОДСКИЙ, сейчас спрос граждан на слитки минимален.

Поэтому представители банков, продающих золото населению, идею президента горячо поддерживают. Заместитель начальника конъюнктурно-аналитического управления Росбанка Павел СУПРУНОВ напоминает, что во всем мире золото и другие драгоценные металлы используются населением для сохранения сбережений наряду с долларом и евро, а у нас этому мешают именно налоги. А Василий Заблоцкий предлагает и вовсе отказаться от взимания с граждан НДС при покупке слитков.

Если это сделать, покупка золота может стать очень выгодным вложением средств: один грамм золота с начала года по курсу ЦБ подорожал с 377,88 руб. до 454,38 руб.- на 20,2%. За то же время средняя ставка по депозитам в банках снизилась, по данным ЦБ, с 9,5% до 8,5% годовых в рублях. Иными словами, при отсутствии НДС владелец купленного в начале года слитка золота весом 1000 грамм заработал бы при его продаже сегодня около 76,5 тыс. руб., а банковский вклад принес бы ему почти в два раза меньше - 36,6 тыс. руб.

Однако при действующем режиме налогообложения покупка килограммового слитка принесла бы его владельцу лишь 8,5 тыс. руб. Даже самый невыгодный способ хранения денег - в долларах под матрасом - дал бы больше: за счет роста курса доллара на 3,7% с начала года сумма, эквивалентная стоимости такого слитка, но вложенная в доллары, могла бы принести 13,9 тыс. руб. дохода.

Банкиры считают, что серьезное снижение или отмена НДС фактически создаст новый рынок инвестиций для населения. "Покупка слитков - очень простая операция, и если НДС снизят, это расширит круг потенциальных покупателей", - уверен Супрунов.

Он говорит, что банки начнут активнее предлагать драгметаллы населению, фактически появится новая массовая услуга. "Вкладывая сбережения в валюту, граждане питают зарубежную экономику, а покупая золото, мы будем вкладывать средства в российскую", - добавляет Заблоцкий.

Правда, гарантий постоянного дохода покупка слитков не дает. Например, в 2003 году цена золота по курсу ЦБ выросла на 12,2% (с 350,28 руб. до 393,15 руб. за грамм), а в 2004-м- даже упала на 1,2% (с 393,62 руб. до 388,8 руб.).

Эксперты полагают, что инициатива, поддержанная президентом, почти наверняка будет реализована.