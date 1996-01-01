Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мой дом - мой форт Нокс
В недалеком будущем каждый российский гражданин сможет хранить дома золотые слитки и получать при этом неплохой доход. Будучи в Магадане, президент Владимир ПУТИН заявил о необходимости снизить налог для граждан, покупающих драгметаллы. Если идея будет реализована, золото сможет составить конкуренцию банковским вкладам и паям ПИФов - с начала года его стоимость выросла более чем на 20%. Таким образом, можно говорить о том, что президент дал старт появлению в России нового рынка инвестиций для населения. Об этом пишет деловая газета "Бизнес".
Строго говоря, свободно покупать и продавать драгоценные металлы частные лица могут и сейчас. При этом есть несколько способов вложить сбережения в драгметаллы: инвестор может открыть обезличенные металлические счета (ОМС), приобрести инвестиционные монеты или купить слитки. Необходимость платить НДС возникает только при покупке слитков.
"Согласно Налоговому кодексу, покупка драгоценных металлов в слитках у коммерческих банков облагается НДС по ставке 18%",- пояснил главный юрисконсульт ИК "Проспект" Эльдар НАЗМУТДИНОВ. При последующей их продаже уплаченный налог не возвращается, что резко снижает инвестиционную привлекательность операций населения с золотыми слитками. Во всяком случае, именно по этой причине, как уверяет заместитель начальника управления финансовых рынков МДМ-банка Василий ЗАБЛОДСКИЙ, сейчас спрос граждан на слитки минимален.
Поэтому представители банков, продающих золото населению, идею президента горячо поддерживают. Заместитель начальника конъюнктурно-аналитического управления Росбанка Павел СУПРУНОВ напоминает, что во всем мире золото и другие драгоценные металлы используются населением для сохранения сбережений наряду с долларом и евро, а у нас этому мешают именно налоги. А Василий Заблоцкий предлагает и вовсе отказаться от взимания с граждан НДС при покупке слитков.
Если это сделать, покупка золота может стать очень выгодным вложением средств: один грамм золота с начала года по курсу ЦБ подорожал с 377,88 руб. до 454,38 руб.- на 20,2%. За то же время средняя ставка по депозитам в банках снизилась, по данным ЦБ, с 9,5% до 8,5% годовых в рублях. Иными словами, при отсутствии НДС владелец купленного в начале года слитка золота весом 1000 грамм заработал бы при его продаже сегодня около 76,5 тыс. руб., а банковский вклад принес бы ему почти в два раза меньше - 36,6 тыс. руб.
Однако при действующем режиме налогообложения покупка килограммового слитка принесла бы его владельцу лишь 8,5 тыс. руб. Даже самый невыгодный способ хранения денег - в долларах под матрасом - дал бы больше: за счет роста курса доллара на 3,7% с начала года сумма, эквивалентная стоимости такого слитка, но вложенная в доллары, могла бы принести 13,9 тыс. руб. дохода.
Банкиры считают, что серьезное снижение или отмена НДС фактически создаст новый рынок инвестиций для населения. "Покупка слитков - очень простая операция, и если НДС снизят, это расширит круг потенциальных покупателей", - уверен Супрунов.
Он говорит, что банки начнут активнее предлагать драгметаллы населению, фактически появится новая массовая услуга. "Вкладывая сбережения в валюту, граждане питают зарубежную экономику, а покупая золото, мы будем вкладывать средства в российскую", - добавляет Заблоцкий.
Правда, гарантий постоянного дохода покупка слитков не дает. Например, в 2003 году цена золота по курсу ЦБ выросла на 12,2% (с 350,28 руб. до 393,15 руб. за грамм), а в 2004-м- даже упала на 1,2% (с 393,62 руб. до 388,8 руб.).
Эксперты полагают, что инициатива, поддержанная президентом, почти наверняка будет реализована.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством