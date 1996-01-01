С новым доходом!

В будущем году финансисты советуют вкладывать деньги в долгосрочные рублевые депозиты, недвижимость и обратить внимание на паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и общие фонды банковского управления (ОФБУ), пишут "Известия". Фонды могут увеличить ваши сбережения на 30%, а то и на 50%, рост цен на недвижимость обещает 20%-ную прибыль, в то время как привычные вклады принесут, скорее всего, не более 12% дохода. С покупкой автомобиля в кредит в 2005 году спешить не стоит, в 2006 году программы "кредит под 0%" станут обычным делом.

Страховка покроет не все

По мнению экспертов, депозиты в этом году не защитят сбережения от инфляции и вряд ли смогут выполнить эту функцию и в следующем году. "Тенденция к снижению ставок по рублевым депозитам сохранится, - считает Игорь ЛЫСЕНКО, первый заместитель председателя правления "Межпромбанка Плюс". - Они будут стремиться к доходности валютных вкладов, проценты по которым тоже будут снижаться, но гораздо медленнее. Этому способствуют не только макроэкономические тенденции, но и расширяющиеся возможности банков по привлечению ресурсов на мировых рынках. На этом фоне вклады населения обходятся банкам слишком дорого. Средний уровень рублевых ставок в 2006 г. достигнет 10-11% годовых, валютных 5-6% годовых". Причем по рублевым депозитам, по мнению Игоря Розанова, начальника управления анализа и ценообразования БИНбанка, доходность будет падать быстрее, если ситуация с сегодняшним укреплением рубля будет развиваться и дальше.

Насторожить вкладчиков, по мнению большинства экспертов, должны ставки выше 13% годовых в рублях и более 9% в валюте. "Ставки на уровне 15% -это предельный уровень, такими ставками банк будет привлекать клиентов, если ему действительно очень нужна ликвидность", - предостерегает Андрей ЛАРКИН, и.о. президента, финансовый директор Дельтабанка. Что и следует учитывать при выборе вклада в следующем году. "Завышение ставок может служить признаком того, что банку не удается заимствовать средства на межбанковском рынке или у ЦБ, - объясняет Андрей Погорянский, заместитель председателя правления "Городского Клиентского" банка. - Но, с другой стороны, банки могут устанавливать повышенный доход по вкладам, например, для привлечения средств под высокодоходные инвестиционные проекты, продвижения новых продуктов, увеличения доли в розничном секторе или освоения новых региональных рынков. В любом случае, если банк входит в систему страхования, вкладчикам не стоит беспокоиться о сохранности своих сбережений".

Прощание с депозитом

В нынешней ситуации эксперты советуют населению размещать средства не только на банковских вкладах, но и в инвестиционных фондах - ПИФах и ОФБУ. При этом банкиры рекомендуют основную часть сбережений оставить на долгосрочных вкладах, а 10-20% средств разместить в фондах. "Не уверен, что в 2006 году фондовый рынок продемонстрирует такое же ралли, как в 2005-м, однако ожидание роста существует, и инвестор должен получить большую доходность, чем по простым депозитам", -считает Андрей Ларкин.

"Оптимальным вариантом будет размещение 60% капитала в открытые фонды облигаций (т.е. консервативные ПИФы или ОФБУ), а 40% в фонды акций, -советует Светлана Дорофеева, генеральный директор УК "Базис-Инвест". -Правильным будет размещать средства в фонды акций нескольких управляющих компаний. Это позволит инвестору повысить качество управления своим капиталом за счет работы с разными командами профессионалов".

Анатолий ПЕТРОВ, директор департамента управления активами Росбанка, предлагает другую тактику. Он советует ежемесячно или ежеквартально вкладываться в ПИФы смешанных инвестиций. "Таким образом, для инвестора будет решена проблема диверсификации портфеля и получена возможность защиты от неблагоприятных движений на рынке акций", -считает он.

Если же вы боитесь размещать средства на фондовом рынке, то, по мнению экспертов, предпочтение нужно отдать вкладам в рублях. Алексей ГАРАНОВ, начальник управления финансовых технологий банка "Московский Капитал", советует около 30% вложений разместить на валютные депозиты, остальную часть - на рублевых вкладах или векселях. А Игорь Лысенко ("Межпромбанк Плюс") предлагает "валютную составляющую" разместить на мультивалютном вкладе. "Это позволит в зависимости от рыночной ситуации конвертировать деньги между рублями, долларами и евро без закрытия вклада и потери процентов", - говорит он.

Вечные ценности

В инвестиционный портфель 2006 года, по мнению экспертов, следует включить и драгоценные металлы. При этом не обязательно вкладываться только в золото. Сейчас появились банки, предоставляющие возможность размещать средства на металлическом счете сразу в нескольких металлах, и специалисты советуют разнообразить "драгоценные" инвестиции вложениями в серебро, платину и палладий.

Обычно эксперты рекомендуют инвестировать в драгметаллы не более 5% средств. Другое дело - недвижимость. "Более-менее крупные средства выгодно вкладывать в приобретение жилья на вторичном рынке или земельных участков, - считает Владимир Егоров, руководитель дирекции инвестиционных проектов инвестиционно-кредитного департамента банка "ГЛОБЭКС". - По нашим прогнозам, доход от инвестирования в недвижимость по итогам 2006 года составит не менее 20% годовых в рублях".

Если свободных денег достаточно много, банкиры советуют инвестировать в недвижимость не более 30-50% сбережений. А инвесторам с небольшими капиталами Станислав Бродский, начальник отдела инвестиционных продуктов ИК "Велес-Капитал", советует купить паи фондов недвижимости. "Доходность вложений в такие ПИФы в основном зависит от того, в какие конкретные объекты инвестируются средства фонда, - рассказывает он. - Если это офисы, сдаваемые в аренду, то скорее всего доходность инвестиций будет 12-17% годовых. Если же фонд вкладывает средства в строительные проекты или в покупку земельных участков, то доходность может доходить до 40-50% годовых и более, но и риски при этом существенно выше".

Кредитный бум

Однако настоящее сражение за деньги населения продолжится в 2006 году не на депозитном рынке, а в потребительском кредитовании. По мнению банкиров, наиболее активно будут развиваться кредиты на неотложные нужды (ссуды, предоставляемые наличными деньгами), ипотека и кредитные карты. В автокредитовании, по словам Андрея Ларкина, очень распространенной маркетинговой формулой будет "0% годовых". На рынке кредитных карт, по мнению Оксаны Лихачевой, начальника управления кредитования физических лиц Московского Кредитного банка, нас ожидает повсеместное введение банками льготного периода кредитования (grace period). Кроме того, по мнению Виталия Глевича, первого зампредправления Инвестторгбанка, кредитные карты постепенно начнут вытеснять "магазинное" экспресс-кредитование. Такая тенденция уже наметилась.

Решение АИЖК снизить ставку "государственной" рублевой ипотечной программы до 12% годовых однозначно подтолкнет вниз ставки в ипотеке. Если антимонопольная служба не ослабит хватку, снизятся ставки и в "товарном" кредитовании. "Инициативы антимонопольных органов и ЦБ заставят банки раскрыть реальные ставки по кредитам, что должно привести к снижению или отмене дополнительных сборов и комиссий с заемщика", - считает Игорь Лысенко.

Существенного же снижения ставок на рынке можно ожидать только тогда, когда реально заработают кредитные бюро и будут введены пакеты законов, которые бы обеспечивали банку такую же защиту, как и заемщику.