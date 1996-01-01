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Внешторгбанк предложил региональным компаниям банковский бизнес "по-новому"
Как привлечь крупных региональных клиентов и тем самым расширить территорию присутствия, не увеличивая банковские риски? Такую нетривиальную задачу попытался решить Внешторгбанк. Результатом стала новая специализированная модель обслуживания региональных клиентов. С ее помощью банк намерен увеличить свою долю на рынке, нарастив качественный кредитный портфель.
На презентации итогов пилотного проекта во Владивостоке присутствовали: разработчик программы, директор консалтинговой компании Accenture Филипо МАСТРОПЬЕТРО (Италия); представитель управления по работе со средними клиентами Внешторгбанка (Москва) Владимир ШАТАЛОВ; управляющий филиалом во Владивостоке Вячеслав ГРИЦАЕНКО; его зам по работе с корпоративными клиентами Алексей СОЛОДУШКО.
Более года новая модель апробировалась в Приморском крае. После обработки и анализа разнообразной информации консультанты-эксперты выделили 400 компаний со среднегодовой выручкой от $3 млн до $100 млн. "Эти компании составляют костяк региональной экономики, - рассказывает Филипо Мастропьетро, - на пилотном этапе мы выявили 30000 таких компаний по России, из них 5000 - уже клиенты ВТБ".
По оценке экспертов McKinsey, в этом сегменте корпоративных клиентов ожидается более динамичный рост бизнеса, в среднем 21-26% в год. Отраслевой срез таков: морской транспорт и порты, торговля и строительство, связь и энергетика, пищевая промышленность. В основе роста экономики этих секторов постоянно растущее потребление банковских продуктов. "Темпы роста региональных компаний выше, следовательно, маржа выше", - так комментирует ситуацию Вячеслав Грицаенко. Возможности кредитного портфеля ВТБ оцениваются в 5-6 млрд долларов на конкурентных условиях - опора на международное финансирование, а следовательно, удобные ставки для клиента.
ДосьеВнешторгбанк (ВТБ) входит в пятерку крупнейших банков России по размеру уставного капитала (42,1 млрд руб.), главным акционером Внешторгбанка с долей в 99,9% является Правительство РФ.
На практике это означает формирование комплексного предложения для клиента. Не такая уж малость, т.к. влечет за собой полную перестройку работы банка с изменением структуры. Подход исключает хождение по разным подразделениям банка - каждый клиент получает "своего" менеджера. Его задача - комплексно оценить компанию, сформировать текущие потребности и предложить именно тот продукт, который нужен клиенту. "Таким образом, банк уходит от схемы "банк-клиент" и переходит к схеме "два партнера, - резюмирует Алексей Солодушко. - Новая модель продаж позволяет банку перейти из категории поставщика банковских услуг в группу партнеров клиента, т.е. тех, кто помогает ему развивать свой бизнес".
Формальное разделение на международное финансирование, торговое финансирование, валютные операции, лизинговые уходит в прошлое. "В целом клиенту предлагается оптимизация операций и, конечно же, оптимизация кредитного процесса", - уверен Вячеслав Грицаенко.
При этом в каждом конкретном случае ничего не изобретается. Стандартизация - это всегда упрощение. Разработанный алгоритм применяется по всей системе Внешторгбанка. Новый подход в принятии управленческих решений повлек внедрение новых технологических программ и автоматизированных процессов. Идет оценка кредитных рисков, в то же время решение принимается в филиале, а не в Москве, что снижает сроки рассмотрения кредитной заявки с 1,5-2 месяцев до 3 недель без увеличения рисков. А региональным компаниям также нужна оперативность.
Модель, о которой идет речь, была разработана с помощью специалистов авторитетной консалтинговой фирмы Accenture.
В прошлом году компания была приглашена руководством ВТБ для участия в создании стратегии развития корпоративного бизнеса банка. Решающим условием именно выбора этой фирмы стал успешный опыт Accenture в аналогичных проектах в Восточной Европе. Одним из результатов работы стали выводы консультантов о необходимости оптимального взаимодействия с региональными клиентами.
Новый подход, по сути, не такой уж и новый. Западные банки работают по аналогичным принципам с начала 80-х, Восточная Европа включилась в работу с начала 90-х. Внедряемая программа представляет собой комплекс организационных мероприятий и управленческих решений, направленный на оптимизацию внутрибанковских процедур. "И все-таки для России речь идет о новой модели построения банковского бизнеса, - считает Владимир Шаталов, - т.к. модель предполагает готовность к более тонкой настройке на бизнес клиента при большей оперативности". Таким образом, внедрение модели обслуживания региональных клиентов стало попыткой трансляции в регионы международного опыта.
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