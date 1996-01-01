Банк "Приморье" подписал договор с Bank of China

24 ноября состоялось торжественное подписание договора между акционерным коммерческим банком "Приморье" и Bank of China. Предметом соглашения стала организация расчетов между ведущим китайским банком и банком "Приморье" в национальных валютах двух стран.

Это означает, что после взаимного открытия корреспондентских счетов клиенты банка "Приморье" смогут рассчитываться со своими китайскими партнерами непосредственно в юанях, а китайские компании, покупающие товары в России, вести расчеты со своими российскими контрагентами в рублях. Тем самым будет устранена необходимость пользоваться долларом США в качестве расчетной единицы, а поскольку курс юаня к доллару является достаточно стабильным, то уменьшаются валютные риски при проведении экспортно-импортных сделок, когда из-за колебаний курса значительно изменяется стоимость сделки. После открытия корреспондентских счетов клиенты банка "Приморье" могут заключать внешнеэкономические контракты с указанием сумм, как в рублях, так и в юанях.