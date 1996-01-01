Внешторгбанк расширил сотрудничество с банками Японии

Во время визита Президента РФ Владимира ПУТИНА в Японию Внешторгбанк укрепил свои связи с ведущими японскими финансовыми учреждениями.

В частности, с Japan Bank of International Cooperation было подписано дополнение к Кредитному соглашению 2002 года о предоставлении ВТБ кредитной линии в размере 8 млрд японских йен (около $70 млн). По нему продлевается срок использования кредита. Предполагается, что средства пойдут на финансирование экспорта оборудования и товаров из Японии не только в Россию, но и на Украину, и в Беларусь.