Над златом по-прежнему чахнем

В четверг стало известно, что правительство утвердило положение об Инвестиционном фонде. Из нефтяных доходов на государственные инвестиции в следующем году будет выделено 69,7 млрд руб. Впрочем, пока непонятно, какие проекты смогут претендовать на "народные деньги" и по каким критериям их будет выбирать правительство.

Создается впечатление, что власти по-прежнему не понимают, что им делать с "внезапным" богатством. Они мечутся между крайностями: или только накоплением, или полным "разбазариванием". Между тем сам Стабфонд, объем которого уже перевалил за триллион рублей, лежит мертвым грузом. А все из-за того, что ЦБ и Минфин затягивают работу над правилами управления этими деньгами. Эксперты отмечают, что государственные вложения должны быть диверсифицированными. Именно такого подхода и недостает российским властям.

Но копить и тратить тоже можно по-разному. Российские власти пока явно не определились, как именно они хотят делать и то, и другое. Эксперты советуют им для начала устранить путаницу понятий. Ведь, призывая так или иначе потратить деньги Стабфонда, политики фактически предлагают ликвидировать его. "Мы должны разделить нефтяные деньги и Стабфонд, потому что это деньги разные. От правительства зависит, какая часть средств пойдет в Стабфонд, а какая будет пущена на инвестиции и прочие нужды, - сказал RBC daily аналитический директор московского отделения Standard & Poor's Алексей НОВИКОВ. - Стабфонд должен быть вложен исключительно в самые надежные бумаги, причем диверсифицированным образом". Само понятие Стабфонда означает, что эти средства должны использоваться только в случае кризиса. "Вообще, сама идея Стабфонда подразумевает, что этот фонд не принадлежит нашему поколению, - говорит г-н Новиков. - Если этими деньгами начать управлять по-другому, то это уже не будет Стабфонд, а нечто совершенно иное".

А пока Минфин и ЦБ (вот уже который месяц) продолжают работать над правилами вложения денег Стабфонда в первоклассные бумаги, вопрос инвестирования прочих нефтяных денег становится все острее. Тут власти тоже явно были в замешательстве - по крайней мере до последнего времени, когда на повестке дня появились "национальные проекты" и Инвестфонд. Впрочем, цели, ради которых они были созданы, тоже не так однозначны. "Государство должно вкладывать деньги в те проекты, которые дадут мультипликативный эффект, - сказал RBC daily начальник Центра анализа рыночной конъюнктуры "Газпромбанка" Сергей СУВЕРОВ. - Это в первую очередь инфраструктура: железные и автомобильные дороги, телекоммуникации". По мнению Алексея Новикова, чрезмерные вложения в инфраструктуру тоже могут дорого обойтись стране в будущем. "Инфраструктура должна соответствовать не пику развития экономики, а некоему среднему уровню, - говорит он. - В противном случае со временем она не будет полностью использоваться, и расходы на содержание избыточной инфраструктуры станут серьезным бременем. Какой, например, смысл в платной дороге, если по ней никто не будет ездить?"