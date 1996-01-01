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Российские банки раздали карты
Российские банки в III квартале увеличили выпуск пластиковых карт на 10,6%. Основной объем операций по картам традиционно пришелся на обналичивание денежных средств. Эксперты полагают, что объем выпуска карт будет неуклонно расти, но перспективы их использования как инструмента для оплаты товаров и услуг все еще весьма туманны.
Согласно данным Банка России, на 1 октября 2005 г. российские кредитные организации выпустили 47,386 млн карт. При этом было эмитировано 47,245 млн карт для физических лиц и 140,933 тыс. карт для организаций.
Эксперты 10,6%-ный рост выпуска пластиковых карт связывают с ориентированностью российских банков на розничных клиентов. Лидерами по объемам эмиссии стали банки в тех регионах России, где объемы денежных потоков весьма существенны.
По статистике ЦБ, первое место по этому показателю заняли банки Москвы и Московской области, выпустившие 17,686 млн карт для физических лиц. Во II квартале в столичном регионе было выпущено 14,757 млн карт. На втором месте по объему выпуска карт банки Санкт-Петербурга, эмитировавшие 3,025 млн карт, и банки Тюменской области, где выдано 2,026 млн карт.
Между тем эксперты полагают, что банковские карты еще не скоро станут основным инструментом для оплаты услуг и товаров в нашей стране.
"Рынок банковских карт в России еще слабо развит, можно сказать, что он находится в зачаточном состоянии", - заявил "Газете.Ru" аналитик "Брокеркредитсервиса" Ростислав МУСИЕНКО.
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