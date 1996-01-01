Доверяй, но проверяй

Первые кредитные бюро приступили к созданию баз данных заемщиков, к написанию кредитных историй подключаются и банки. Пока вопросов больше, чем ответов. Как бюро будут защищать информацию от утечки? Когда от работы бюро ожидать реальных результатов и действительно ли вырастет объем потребительского кредитования?

Кредитные истории

Банки достаточно времени и денег тратят на борьбу с "проблемными" заемщиками. Их заинтересованность в создании кредитных бюро понятна. По оценкам экспертов на 1 июня 2005 г., проблемная задолженность составила $482 млн. О необходимости создания кредитных бюро громко заговорили в последние годы с развитием розничного кредитования.

Проверки заемщиков службами безопасности, стихийный обмен информацией о неплательщиках существовали и раньше, но с бурным развитием рынка стали давать сбои: каждого не проверишь. Не особенно доверяя клиентам при потребительском кредитовании, банки "закладываются" на 5-10% невозвратов. Для клиентов это оборачивается завышенными тарифами и дополнительными платежами. Гражданам тоже не очень нравится ситуация, в которой им приходится платить за тех, кто не смог вернуть свои долги.

Понадобилась связующая структура, которая позволила бы участникам рынка обмениваться информацией о заемщиках. Ведь сдерживается развитие рынка потребительского кредитования, одного из самых динамичных за последние четыре года. На сегодняшний день сумма выданных потребительских кредитов в России превышает 600 млрд руб.

О чем болит голова у американца или европейца?

Быть достойным членом западного общества - значит всегда платить по своим счетам и вовремя погашать кредиты и проценты по ним. Потерять доверие равносильно утрате определенной социальной позиции, по крайней мере, временной. В значительной степени эту позицию определяет рейтинг заемщика - заемщикам с более высоким рейтингом предоставляются кредиты под более выгодный процент, предлагаются новые услуги банка. В расчете рейтинга участвуют самые что ни на есть бытовые параметры - семейное положение, наличие детей, заработок. Тем не менее методика расчета рейтинга - исключительно закрытая информация и защищается на уровне государственных секретов. Для получения числового рейтинга используются специальные технологии.

Кстати, влияние параметров на рейтинг заемщика значительно меняется в зависимости от страны. Влияние настолько тонкое, что буквальное перенесение методик способно внести сумятицу. Простой пример: в США, чем старше заемщик, тем выше его рейтинг. В российских системах рейтинг заемщика падает по мере приближения к пенсионному возрасту.

Как по-писаному

Закон "О кредитных историях" вступил в силу 1 июня этого года. Он обязал банки до 1 сентября 2005 г. выбрать себе для сотрудничества хотя бы одно бюро кредитных историй и заключить с ним договор. А с 1 сентября - передавать в такое бюро информацию о своих заемщиках в виде кредитных историй. Банк заведет на заемщика кредитную историю после того, как получит его согласие. Со временем добровольный характер может перерасти в принудительный. Ряд ограничений, при отсутствии кредитной истории, заставит нас быть сговорчивее. Писать кредитные истории банки будут в трех частях: титульная, основная и дополнительная (закрытая).

В титульной части кредитной истории содержатся общие сведения о заемщике. В основной части будут указаны все существенные условия кредитного договора. Граждане могут запрашивать информацию из кредитных бюро только в отношении себя лично. Закрытая часть кредитной истории "расскажет" о том, какой банк сформировал кредитную историю заемщика и кто получал доступ к кредитной истории заемщика. Эту информацию может получить только сам заемщик, а также суд и следственные органы в случае, если на заемщика заведено уголовное дело.

Опрос "ЗР" в банках, работающих на территории края, показал, что договоры о партнерстве во многих случаях не заключены, соответственно, данные о клиентах никуда не передаются. Система не заработала в срок. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) - надзорная инстанция за кредитными бюро затянула с принятием нормативных документов. Пока формулировались требования к финансовому положению учредителей БКИ и требования к деловой репутации учредителей БКИ - новоиспеченным бюро пришлось ждать получения лицензий и включения в Госреестр. Передышку банки использовали для переговоров и наведения мостов.

Бюро кредитных историй - новый бизнес для России

При растущем спросе на информацию, организация Бюро кредитных историй - дело выгодное. Все организации, причастные к выдаче кредитов, обязаны передавать необходимые данные хотя бы в одно бюро. Пользователи будут получать ее за определенную плату. Стоимость кредитного отчета за рубежом колеблется в пределах $2-3. Специалисты ожидают, что в России аналогичных запрос может обойтись в $10-15.

По закону кредитным бюро может стать любая коммерческая организация. Правда, этой фирме необходимо получить лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, ведь кредитные бюро обязаны защищать свои базы от утечки данных. Стоимость технических систем сохранения информации составляет не менее $3-5 млн. А инструкция Центробанка относительно того, как формировать, кодировать и передавать информацию, занимает 84 страницы. Практика первых месяцев показала, что бюро создаются банками. Бурного роста кредитных бюро эксперты не прогнозируют: и деньги требуются немалые на закупку программного обеспечения, и квалификация, которой пока нет.

Смотрите, кто пришел

Крупнейшие из созданных в России бюро - Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Национальное кредитное бюро (НКБ) и "Экспириан-Интерфакс".

НБКИ образовано при участии Ассоциации российских банков и Transunion CRIF, "Экспириан-Интерфакс" - Experian совместно с Группой "Интерфакс", а НКБ - Торгово-промышленной палатой, Госкомстатом и Dun & Bradstreet. Создаются региональные бюро. Учредители НБКИ: "АК БАРС" Банк, "Альфа-Банк", Внешторгбанк, АБ "Газпромбанк", "Дельтабанк", Банк "Зенит", "Импексбанк", "Первый чешско-российский банк", Банк "Петрокоммерц", АКБ "Росбанк", КБ "Ситибанк", КБ "Юниаструм Банк", Ассоциация российских банков, "Национальное бюро кредитной информации", американская Trans Union, 16, CRIF - европейский провайдер информации для оценки кредитных рисков и развития маркетинговых стратегий. Договоры с НБКИ подписали 254 банка. Сегодня в базе данных НБКИ уже 20 тыс. кредитных историй о заемщиках. За первый год своей работы бюро намерено увеличить эту информацию в 5 тысяч раз.

"Дочки" иностранных банков, активно работающие на рынке потребительского кредитования, готовы сотрудничать с "Экспириан-Интерфакс". Организаторы рассчитывают, что проект окупится спустя несколько лет. Итак, наметились три сектора: российские коммерческие банки пока держатся НБКИ, иностранные по привычке доверяют Experian, а госбанки делают все по-своему.

Сбербанк: в стороне или в центре

Сбербанк, занимающий лидирующее положение на рынке потребительского кредитования, создал свое, четвертое по списку, но не по значению кредитное бюро - Инфокредит. За неделю до официального начала работы БКИ банк официально объявил о покупке 50% акций ЗАО "Бюро кредитных историй "Инфокредит"".

Отметим, на долю Сбербанка приходится треть всех выданных банками кредитов и половина всех потребительских кредитов. Это база заемщиков или 50% от объема рынка информации. Эксперты оценили создание "своего" бюро как нежелание Сбербанка делиться информацией о своих заемщиках, но закон этого не запрещает. Распространяется информация о том, что Сбербанк разрабатывает собственное программное обеспечение для работы с базой данных о заемщиках, что на какое-то время позволит ограничить доступ к ней. Уже сейчас поговаривают о том, что монополист ритейлового рынка поднимет цены на кредитные запросы. Ожидают, что кредитное бюро Сбербанка гораздо раньше своих конкурентов выйдет на окупаемость. Доходы обеспечат запросы пользователей других бюро, в базах данных которых не окажется нужных записей.

Параллельно идет создание БКИ в регионах. Идея создания "своего" регионального бюро заманчива. Региональным банкам невыгодно создавать БКИ на базе своего банка, но всегда есть возможность объединить усилия. Сегодня региональные банки присматриваются к условиям бюро федерального уровня, хотя понятно, что стоимость в региональных БКИ будет ниже. Вероятно, в ближайшее время приморские банки заявят о создании регионального кредитного бюро. Активно ведутся переговоры и готовятся документы. Есть и рабочее название - "Реноме". Со временем эксперты-оптимисты рассчитывают на консолидацию рынка после некоторого периода размежевания и конкуренции. А представители надзорного органа обещают бурный рост кредитования после полноценного вступления в силу закона о кредитных историях.

Что это будет означать для клиентов банка

Возможно, в будущем мы будем рассматривать кредитную историю как часть деловой репутации фирмы или отдельной личности. Поверим, что добросовестным заемщикам банки будут выдавать кредиты по сниженным процентным ставкам и в относительно короткие сроки. Сейчас частного заемщика больше всего заботит защита информации, гарантии отсутствия утечки, ведь любой желающий может купить лазерный диск с конфиденциальной информацией.

Скандалы по этому поводу время от времени вспыхивают, но базы данных по-прежнему взламываются и тиражируются. Впрочем, по словам Людмилы КУШНИР, начальника кредитного отдела Востокбизнесбанка, клиенты в большинстве случаев дают согласие на передачу сведений о себе.

По оценкам сотрудников Сбербанка, около 75% заемщиков в принципе не интересуются этим условием в кредитном договоре. Также очевидно, что затраты на услуги кредитных бюро легко заложить в стоимость кредита. Кроме того, предстоит построение системы оценки заемщика, что не такая уж простая задача. Малейшие допуски и ошибки чреваты понижением кредитного рейтинга, т.е. проблемами. А в остальном, нам ничего не остается, как приступить к созданию собственных кредитных историй.