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Депутаты встали на защиту вкладчиков

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам принял решение рекомендовать авторам доработать законопроект, предоставляющий сторонам договора банковского вклада право самостоятельно устанавливать порядок возврата денежных средств.

По мнению комитета, в документе необходимо прописать меры по защите вкладчиков, в частности, необходимо защитить вкладчика от одностороннего изменения банком процентов по безотзывному вкладу, так как в случае одностороннего изменения процентов вкладчик не сможет без ущерба получить процентный доход по вкладу, предусмотренный первоначальным договором.

В соответствии с действующей редакцией Гражданского кодекса РФ банк обязан возвратить вкладчику сумму вклада или ее часть по его первому требованию вне зависимости от условий заключенного между ними договора банковского вклада. Таким образом, несмотря на установленные в договоре сроки возврата вклада, данная норма предоставляет вкладчику право в любое время изъять вклад, размещенный на определенный срок, без каких-либо ограничений. В результате банки не в состоянии планировать размещение привлеченных от вкладчиков денежных средств на длительные сроки, поскольку всегда существует вероятность досрочного расторжения договора срочного банковского вклада.

В целях формирования устойчивой кредитной базы, расширения возможности банков по осуществлению активных операций и создания условий для размещения кредитными организациями привлеченных денежных средств в средне- и долгосрочные инвестиционные проекты, вносятся изменения, предоставляющие сторонам договора банковского вклада право самостоятельно устанавливать порядок возврата денежных средств.

Помимо этого, законопроект содержит дополнения, предусматривающие обязанность банка при заключении договора информировать вкладчика обо всех существенных условиях этого договора, включая условие об отказе вкладчика от права на получение вклада по первому требованию.

Законопроект содержит норму, предусматривающую обязанность банка при заключении договора банковского вклада информировать вкладчика обо всех существенных условиях этого договора, включая условие об отказе вкладчика от права на получение вклада по первому требованию.

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