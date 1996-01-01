Кризис банковской розницы

Московские банки активно развернули потребительское кредитование по облегченной скоринговой схеме, получив в ответ рост неплатежей. Рост задолженности по кредитам частным лицам вызвал тревогу. На разных уровнях заговорили о кризисе розницы. Существует ли опасность кризиса неплатежей на региональном уровне?

Знакомая картина: быстрые ссуды в магазинах выдаются практически всем. Но именно по таким кредитам уровень неплатежей особенно высок. Рискованное для банков беззалоговое кредитование в торговых точках на практике подчас оборачивается ростом числа недобросовестных заемщиков. Все чаще появляются клиенты, которые при покупке товаров в кредит заранее не собираются возвращать деньги банку.

При этом рынок ритейла динамично развивается, ему еще далеко от насыщения. Рынок привлекательный и быстрорастущий. Эксперты прогнозируют значительный его рост в ближайшие годы в основном за счет регионов. Кроме того, в регионах отмечен более низкий уровень проблемной задолженности, чем в центральных мегаполисах. При этом следует разделять экспресс-кредитование по скорингу и классическую схему работы с конкретным заемщиком через создание кредитного портрета, проверку клиента службой безопасности с последующими выводами кредитного эксперта. Классический подход предполагает больше субъективности, но несравнимо меньше невозвратов. Что же касается скоринга, то сама программа довольна дорогая. Выдача кредитов производится на основании статистических страниц по устным данным человека о возрасте, доходе, статусе и зарплате.

Программа в течение 5-10 минут выдает оценку данных по категориям среднестатистических данных с вероятностным определением порога - можно дать кредит или не стоит.

В самом "статистико-оценочном" подходе заложен подводный камень. Если на Западе отлажена работа кредитных бюро, ситуация стабильна, да и заемщики, как правило, с "кредитной историей", то российский скоринг работает на статистических таблицах, не прошедших проверку практикой.

Нет достаточной статистики для настройки и коррекции программы. Кроме того, скорринговый кредит обычно не имеет обеспечения, а необходимость быть добросовестным заемщиком еще не стала частью менталитета российского человека. Снижение контрольной составляющей в пользу доверия клиенту вызвало рост числа недобросовестных заемщиков. Таким образом, в процессе работы неминуемо появляются "невозвраты". Хотя при скоринге издержки могут погашаться по принципу пирамиды.

Когда долги клиентов приблизятся к величине прибыли от выданных займов, банки вынуждены будут пересмотреть условия выдачи кредитов. По мнению специалистов, найдутся и такие, кто откажется от экспресс-кредитования.

Существует ли опасность кризиса неплатежей в регионах? Мнения специалистов.

Оксана БЕСПАЛОВА, начальник управления розничного бизнеса ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк":

- Опасность существует всегда и везде. Мошенники тоже. Тенденция такова, что с усилением конкуренции упрощается процедура выдачи кредитов. Отменяются поручители, справки и пр. В связи с этим стало больше людей нечистых на руку, желающих воспользоваться ситуацией. Кроме того, если банк не работает с должниками, то и вполне добропорядочные граждане привыкают к просрочкам. Банку приходится вырабатывать политику отношения к должникам и работы с ними. В нашем банке уровень просрочки по кредитам 1,3%. Мы считаем это неплохим показателем работы с клиентами. Причем с увеличением числа клиентов процент задолженности почти не растет. Что для этого делается? У нас работает своя система проверки клиентов службой безопасности. Практикуется "предозвон", т.е. система напоминания клиенту о платеже. Ведем работу со злостными неплательщиками. Кроме того, между банками работает система обмена информацией о недобросовестных клиентах, так называемые "черные списки" должников и неплательщиков. Доходность при экспресс-кредитовании достаточно высока, и результат есть. Наша подстраховка - это база клиентов, около 71000, с которыми мы работаем по зарплатным проектам. Для них это возможности экспресс-кредитования, а для нас - снижение рисков.

Людмила ЧЕРНЯВСКАЯ, начальник отдела ипотечного и потребительского кредитования филиала ОАО "Внешторгбанк" во Владивостоке:

- Опасность действительно достаточно серьёзная. Если брать в целом по банкам, то суммы невозвратов (задержек платежей) растут. Но сумма задержек растет пропорционально ссудной задолженности. Т.е. выдача кредитов также идет достаточно высокими темпами. Почему это происходит? Нет единой базы данных банков на региональном уровне, заемщики одновременно оформляют несколько кредитов, скрывая от банка уже действующие задолженности. Не все банки достаточно тщательно проверяют потенциальных заемщиков и их поручителей. Неполный анализ платежеспособности дает о себе знать. К счастью, у нас этой проблемы нет. Случаи единичные, и вся просрочка "рабочая", т.е. погашаемая в течение 3-5 дней после возникновения. Мы "мониторим" погашение кредитов физическими лицами, анализируем состояние заемщиков. Это достаточно трудоёмкий процесс, отнимающий много времени. Надеемся, рост портфеля не скажется отрицательно на его качестве. Хотя полностью застраховаться ни от чего нельзя. К сожалению, нет программ страхования просроченной задолженности. Выход - более тщательная проверка заёмщика и поручителей, принятие поручителями людей из разных (не связанных) компаний, оформление залогов. Т.е. более взвешенный подход к кредитованию частных клиентов. А главное, необходимо, чтобы у нас в городе была общая база данных заёмщиков, их кредитная история (если таковая имеется). Эта информация значительно облегчит работу, т.к. будет исключена возможность перекредитовки, когда заёмщики оформляют кредит в одном банке, чтобы погасить в другом просроченную задолженность. Что же касается экспресс-кредитования, то, по статистике, это самые невозвратные кредиты.

Елена ЯКИМЕНКО, заместитель директора Приморского филиала ОАО "Далькомбанк":

- Основными причинами невозврата заемщиками кредитов можно считать либо заранее продуманное мошенничество, то есть заемщик заведомо знает, что кредит возвращать не будет, возможно, происходит переоценка людьми своих финансовых возможностей, либо непредвиденная для заемщика утрата платежеспособности. Например, увольнение. Бесспорное лидерство у первых двух причин. Пока население не осознаёт, по большей части, последствий невозврата долгов банкам. Фактически главная задача в нашем банке при работе с заемщиками - еще на предварительном этапе предотвратить выдачу кредита потенциальному неплательщику. С этой целью разрабатываются методики оценки финансового состояния (платежеспособности), оценки намерений клиента по погашению, проводятся проверки данных, представленных заемщиками. Поэтому в основном потенциальные неплательщики "отсеиваются" на первичном этапе принятия решения о выдаче кредита в процессе общения с кредитным экспертом, при рассмотрении предоставленных заемщиком документов и проверке достоверности заявленных данных. Благодаря такому подходу объем невозврата кредитов населением в Приморском филиале Далькомбанка незначителен и составляет не более 1,5% от выданных сумм.

Наталья МАРАКОВА, директор кредитного департамента АКБ "Приморье":

- Невозврат кредитов, выданных физическим лицам, был предсказуем. Внедрение скоринговых методов кредитования, интенсивное расширение клиентской базы сопряжено с предсказуемыми рисками, которые заложены в стоимость продукта - в данном случае в виде процентных ставок. Всем известно: чем легче получить кредит, тем больше за него приходится платить. Поэтому говорить о кризисе розницы вообще, по меньшей мере, некорректно. В нашем банке программа потребительского кредитования рассчитана на достаточно крупные займы. В этом случае не может идти речи об экспресс-кредитовании. Каждый кредит обеспечен залогом или поручительством. Кроме того, приоритет в предоставлении кредитов частным лицам отдается клиентам банка. Возникают ежемесячно непогашенные ссуды, но это в большинстве своем из-за отсутствия кредитной культуры.

Простые выводы.

Итак, кризис неплатежей с последствиями для системы в ближайшее время маловероятен. Хотя теоретически возможно все. Понятно, что если какой-то конкретный банк ведет рискованную кредитную политику, то ему может грозить кризис неплатежей, а в условиях отсутствия рефинансирования - даже банкротство.

Однако системный кризис неплатежей предполагает уровень задолженности частных клиентов перед банковской системой как минимум в половину реальных денежных доходов населения. По данным комитета Госдумы по финансам, ежегодные темпы прироста задолженности частных лиц по ссудам превышают порог более чем в два раза. При нынешнем уровне капитализации банковская система способна справляться с такими рисками. Но в среднесрочной перспективе, лет через пять, эти риски могут оказаться слишком высокими. В этом специалисты видят возможную причину нового банковского кризиса.

Не могут быть исключены и форс-мажорные обстоятельства. Например, резкое изменение курсов валют, что негативно отразится на заемщиках.

Чем стабильнее положение в экономике, тем меньше неплатежей. Это почти аксиома. Средний американец гордится своей способностью платить по счетам. Значит, он на плаву, он достойный член общества. Тем не менее при всем оптимизме экспертов отношения с должниками в нашей стране все чаще принимают нежелательный оборот. Причина в недостаточно проработанной процедуре взыскания долгов через суд - дело это долгое и утомительное. Будет проще - станет меньше желающих не платить по долгам. Итак, кризиса неплатежей частных лиц не будет - будет лишь пересмотр способов кредитования и, возможно, изменение структуры рынка быстрых ссуд.