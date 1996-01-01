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Критические годы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Если правительство не справится с накопившимися в экономике проблемами, то Россию ждут три экономических кризиса подряд - в 2008, 2012 и 2017 годах. Такой пессимистичный прогноз в конце прошлой недели обнародовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Впрочем, другие исследовательские организации, наоборот, считают, что через 20 лет Россия достигнет уровня благосостояния, сравнимого с ведущими странами мира. Об этом сообщает газета "Бизнес".

На прошедшей в пятницу в Москве конференции "Россия через четверть века - стратегия развития" были представлены три опровергающих друг друга прогноза развития России в ближайшие десятилетия. Самый пессимистичный из них принадлежит гендиректору ЦМАКП Андрею БЕЛОУСОВУ. По нему "уже в ближайшие десять лет России предстоит пройти через целый ряд локальных кризисов".

По словам Белоусова, возникают новые риски и угрозы, связанные с перерастанием локальных кризисов в новый системный кризис, аналогичный тому, который Россия пережила в 1990-е годы. "Это может привести к нарастанию хаоса, потере управляемости и в конечном счете - распаду страны",- прогнозирует эксперт. Впрочем, распад грозит лишь в крайнем случае. Белоусов рассматривает четыре базовых сценария "Сверхиндустриальная модернизация", "Бросок в глобализацию", "Экономический неоизоляционизм" и "Энергетический аутизм", названные в соответствии с тем, какая стратегия будет выбрана российским правительством и как сложатся внешние условия.

В наилучшем варианте Россия к 2020 году интегрируется в мировое сообщество и одновременно модернизирует перерабатывающую промышленность, что позволит ей стать достаточно стабильной страной. Благосостояние населения (которое оценивается по величине ВВП на душу населения по паритету покупательной способности) приблизится к уровню современных Франции и Германии - $30 тыс. Темпы роста ВВП при этом составят не более 6% в год.

При худшем варианте Россия будет жить за счет экспорта энергоносителей, жестко защищая внутренний рынок от импорта. При этом темпы роста экономики уменьшатся до 2%, население сократится до 130-131 млн человек, общество резко расслоится, а ВВП на душу населения едва превысит $20 тыс. В этом случае, по словам Белоусова, "Россия окажется на периферии мирового развития как стагнирующая страна, генератор неопределенности и кризисных процессов".

Впрочем, другие аналитики смотрят в будущее с куда большим оптимизмом. Президент "Леонтьевского центра" Сергей ВАСИЛЬЕВ напомнил о прогнозе развития мировой экономики до 2025 года, обнародованном инвестиционным банком Goldman Sachs.

Зарубежные аналитики исходят из того, что нефтяные цены в ближайшие четверть века останутся высокими из-за увеличивающего спроса со стороны активно развивающихся Индии и Китая.

При таком сценарии Россия может увеличить ВВП на душу населения с нынешних $8 тыс. до почти $23 тыс. и станет "экономическим середняком" уровня Индонезии и Турции. В то же время показатели таких развитых стран, как Япония и Германия, останутся на неизменном уровне (около $30 тыс.). При этом произойдет смена лидера мировой экономики: Китай и Индия значительно обгонят по объемам ВВП ныне крупнейшую экономику мира - США, хотя в целом китайцы и индийцы будут жить сравнительно бедно: на каждого жителя этих стран придется, соответственно, $7,3 тыс. и $16,3 тыс. ВВП.

Еще более оптимистичен замдиректора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Александр Дынкин. По прогнозу ИМЭМО, в 2011-2020 годах рост мировой экономики увеличится с 2,9% до 4,2%. При этом Россия по объему экономики поднимется с 10-го на 6-е место в мире, а Китай возглавит этот список, незначительно обогнав США.

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