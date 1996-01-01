Сбербанк вводит ограничения на снятие денег с карт

с 1 ноября в Сбербанке вводятся тарифы и лимиты на снятие наличных денежных средств во всех банкоматах и филиалах банка.

Для держателей карт Visa Gold и Mastercard Gold лимит на снятие наличных денежных средств по банковским картам в банкоматах, филиалах Сбербанка России и их внутренних структурных подразделениях составляет 10 млн руб. в месяц, в том числе через банкомат - не более 300 тыс. руб. в сутки.

Тариф за выдачу наличных денежных средств в филиалах и внутренних структурных подразделениях территориального банка, выдавшего карту: на сумму до 300 тыс. руб. в сутки включительно - бесплатно,на сумму свыше 300 тыс. руб. в сутки - 0,5% от суммы превышения 300 тыс.руб.

Для держателей карт Visa Classic, MasterCard Mass, Сбербанк-Maestro, Сбербанк-Visa Electron лимит на снятие наличных денежных средств по банковским картам в банкоматах, филиалах Сбербанка России и их внутренних структурных подразделениях составляет 5 млн руб. в месяц, в том числе через банкомат - не более 150 тыс. руб. в сутки.

Тариф за выдачу наличных денежных средств в филиалах и внутренних структурных подразделениях территориального банка, выдавшего карту: на сумму до 150 тыс. руб. в сутки включительно - бесплатно; на сумму свыше 150 тыс. руб. в сутки - 0,5% от суммы превышения 150 тыс. руб.