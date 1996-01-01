Банкам пошли навстречу

Вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменения в статью 47 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".

Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, в соответствии с Федеральным законом отменяется обязанность Банка России по истечении 21 месяца со дня вступления в силу закона о страховании вкладов вводить запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов в отношении банков, находящихся в процедуре обжалований отрицательного заключения Банка России на повторное ходатайство.

В соответствии с вступившим в силу законом Банк России обязал территориальные учреждения (национальные банки) ЦБ РФ отменить по отношению к банкам, которые не успели пройти всю процедуру рассмотрения их заявлений о вступлении в систему страхования вкладов, предписания о запрете на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов и требования о предоставлении данными банками ходатайств о прекращении права на работу с вкладами.

Введенный запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов сохранен в отношении банков, не обжаловавших отрицательное заключение Комитета банковского надзора по повторному ходатайству в Комитет банковского надзора, Председателю Банка России, а также банков, получивших отрицательные заключения Председателя Банка России.

В дальнейшем запреты будут вводиться в отношении банков, не получивших положительного заключения Комитета банковского надзора или Председателя Банка России, по результатам рассмотрения заявлений банков об обжаловании отрицательного заключения Комитета банковского надзора.