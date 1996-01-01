Как договориться с банком по-хорошему

Не можете вовремя вернуть кредит и боитесь "ответного удара" банка? Не спешите отчаиваться! Попробуйте сначала договориться о том, как решить проблему. Банк вовсе не жаждет крови - ему нужны деньги.

Реструктуризация

Чтобы договориться с банком об отсрочке возврата долга, вы должны убедить кредитора, что столкнулись со временными финансовыми трудностями и не пытаетесь увильнуть от своих обязательств.

Если должник не погасил кредит вовремя или не внес очередной платеж до указанного в кредитном договоре дня, банк автоматически относит эту задолженность к просроченной и клиенту грозят штрафные санкции. В случае, когда просрочка составляет продолжительное время (от одного до трех месяцев), финансовый институт требует досрочного погашения всей суммы долга, а при сопротивлении должника подает иск в суд. Однако дело можно решить мирным путем: попросить кредитора войти в положение и реструктуризировать задолженность, то есть предоставить время на то, чтобы справиться с возникшими трудностями.

Первое, что должен сделать клиент, который хочет добиться отсрочки, - прийти в банк и сообщить о своих проблемах. Причем сделать это лучше всего заранее, когда момент просрочки еще не наступил.

Основная задача - убедить кредитного инспектора в том, что вы не можете рассчитаться с банком по объективным причинам. Для частного лица к таковым прежде всего относятся потеря работы или тяжелая болезнь, а для юридического - неблагоприятная ситуация на рынке, сезонный спад объемов продаж или задержка поступления денег от дебиторов.

Банк должен быть уверен, что заемщик в скором времени справится со своими проблемами и сможет погасить ссуду.

Многие участники рынка уверяют, что при позитивном настрое клиента финансовый институт, скорее всего, пойдет ему навстречу. "Если заемщик потерял работу или у него возникли какие-то непредвиденные жизненные обстоятельства, из-за которых он не в состоянии рассчитаться по кредиту вовремя, то банк вполне может реструктуризировать задолженность, - комментирует зампред банка "Авангард" Валерий Торхов. - У нас, к примеру, были случаи, когда мы продлевали сроки погашения ссуды. Но для этого клиент должен показать, что он понимает проблему и хочет расплатиться при первой же возможности".

Разумная щедрость

Самая простая схема реструктуризации заключается в том, что заемщику предоставляют отсрочку очередного платежа: например, он должен внести деньги до 17 октября, а кредитор позволяет сделать это 17 декабря. Должнику в течение "льготного периода" придется выплачивать лишь проценты за пользование ссудой. Отсрочка обычно не превышает четырех месяцев, которых может быть вполне достаточно, чтобы найти новую работу.

При этом главная задача для клиента - договориться с банком, чтобы он не применял штрафные санкции, которые могут существенно превысить сумму ежемесячного платежа.

Так, наш собеседник взял ссуду в Промбизнесбанке размером $11,5 тыс. на пять лет под 14,9% годовых в валюте. Ежемесячный платеж составляет $274, штраф за день просрочки - 0,5% от суммы кредита, то есть за месяц набежит $1,5 тыс.

"В 98% случаев заемщики просят не реструктуризировать задолженность, а просто- напросто не применять штрафные санкции за несколько дней просрочки, ведь бывает, что клиент просто физически не может сделать платеж", - рассказывает Эльдар Бикмаев. По его словам, если прежде должник аккуратно погашал ссуду, то банк удовлетворит подобную просьбу. Некоторые кредитные институты изначально прописывают в договоре, что за первую просрочку не будут взимать штрафные пени. В частности, так поступает банк "Русский стандарт" при предоставлении экспресс-кредитов в магазинах.

Прийти к компромиссу реально даже тогда, когда должник не платит уже несколько месяцев. Банк может не потребовать погашения всей суммы долга разом, а предоставить отсрочку (обычно не более полугода), но при условии, что клиент сразу внесет определенную часть задолженности. "Самые жесткие условия - 50% сразу, а остаток - в течение одного или двух месяцев, - рассказывает заместитель гендиректора коллекторского агентства "Секвойя" Алексей КОЗЫРЕВ. - Один из наших банков-клиентов предоставляет рассрочку на 4 месяца при взносе 10% от суммы долга".

Иногда финансовые институты разрешают не только не платить штрафы, но и прощают проценты, и даже часть основного долга. "Заемщик одного банка, который является нашим клиентом, не делал платежей по кредиту на неотложные нужды (с его помощью был куплен автомобиль) более чем полгода, - рассказывает директор по развитию бизнеса Финансового агентства по сбору платежей Наталья НИКИТИНА. - По месту прописки мы его не нашли, выяснилось, что он попал в ДТП и уже долго лежит в больнице. Наши сотрудники приехали к потерпевшему, он не отказывался от своих обязательств, однако страховка, которую ему выплатили за авто, покрывала лишь 80% задолженности". По словам Натальи Никитиной, кредитная организация согласилась списать оставшиеся 20%, а также все набежавшие штрафы и проценты.

Доходные штрафники

Еще один возможный вариант мирного решения вопроса проблемной задолженности - дать клиенту время "догнать" график платежей без какой-либо реструктуризации.

Допустим, заемщик получил кредит на год, а через четыре месяца перестал его погашать. Клиент обещает, что к седьмому месяцу срока кредитного договора он погасит набежавшую к тому моменту задолженность (все неуплаченные взносы, проценты и штрафы), после чего будет рассчитываться с банком по первоначальному графику. Если должник действительно выполнит свое обещание, банк получит дополнительный доход за счет штрафных санкций.

Как сообщил заместитель директора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрий ВЕЧКАНОВ, его кредитная организация предпочитает именно такую схему. "Система штрафных санкций дисциплинирует клиентов, - поясняет банкир, - если же афишировать возможность реструктуризации, то недобросовестных заемщиков станет намного больше".

Любопытно, что самыми прибыльными клиентами являются именно те, кто периодически запаздывает внести очередной платеж, но не отказывается от своих обязательств. "Банки с удовольствием закрывают глаза, если должник каждый месяц вносит деньги на одну или две недели позже, поскольку каждый раз ему приходится платить штраф", - пояснил один из наших собеседников.

За добавкой

Распространенной причиной, по которой предприятию не удается вовремя рассчитаться с кредитором, является задержка денег, поступающих от контрагента. "Причем банк может помочь клиенту решить проблемы с дебиторами, - говорит Евгений Горохов, - к примеру, оказать юридическую поддержку и грамотно оформить претензии".

Зачастую компания не в состоянии вовремя расплатиться, так как выходит на новый рынок и не успевает набрать обороты. "Сейчас мы пытаемся урегулировать вопрос реструктуризации задолженности одной организации, которая занимается продажей бытовой техники, - сообщила Наталья Никитина, - финансовые сложности возникли из-за выхода в регионы: фирма развивается там медленнее, чем предполагалось". По ее словам, у заемщика хорошие шансы добиться реструктуризации, тем более что руководитель этой компании кредитуется в банке как частное лицо и не имеет просрочек.

Иногда корпоративный клиент, не вернувший ссуду в оговоренный срок, получает дополнительное финансирование. "Допустим, компании не хватило средств для достройки и запуска завода, - поясняет Евгений Горохов, - банк, зная, что проект перспективный, предоставляет недостающие средства. Заемщик получает возможность начать производство и расплатиться со всеми долгами".