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Автостраховщиков будут штрафовать

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Российский союз автостраховщиков (РСА) вводит штрафы за дисциплинарные нарушения для своих членов, сообщил заместитель исполнительного директора РСА Олег ПИЛИПЕЦ. По его словам, значительная часть решений президиума РСА была направлена на усиление ответственности членов РСА за результаты деятельности на рынке ОСАГО.

Президиум установил штрафы за такие нарушения, как неуничтожение бланков ОСАГО после отзыва лицензии - в размере 100 тыс. руб.

Как пояснил О.Пилипец, неуничтожение бланков может привести к появлению их на теневом рынке, а также к тому, что приобретшие незаконные полисы граждане находятся вне защиты страховой компании.

Кроме того, штрафам подвергнутся компании за непредоставление актов выверки взаиморасчетов. При сроке задержки таких данных на 10 дней штраф составит 5 тыс. руб., более 10 дней - 10 тыс. руб.

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