Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На страховой рынок грядет нашествие иностранцев
Через 10 лет половину российского розничного страхового рынка будут контролировать иностранцы, заявил генеральный директор компании "Ингосстрах" Александр ГРИГОРЬЕВ.
По его словам, ожидать прихода новых иностранных игроков на российский страховой рынок следует после того, как стране будет повышен международный рейтинг таким агентством, как Standard & Poor's, до уровня "A". Именно этот момент А. Григорьев считает этапным с точки зрения принятия инвесторами решения о приходе в Россию для развития бизнеса.
При этом глава "Ингосстраха" полагает, что у национальных крупных игроков всегда сохранится ниша на отечественном рынке, и как минимум 50% рынка останется под контролем российских крупных национальных компаний.
В то же время, как полагает А.Григорьев, у крупных российских страховых компаний останется два пути развития: либо они вынуждены будут увеличивать капитализацию страховых компаний, и такие решения должны принимать национальные инвесторы - участники страхового бизнеса, либо крупные российские компании вынуждены будут думать о возможности слияния и присоединения для укрупнения страхового бизнеса на российском рынке.
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Горячева об Ищенко: Ему рано думать о том, чтобы управлять Приморьем