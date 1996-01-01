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На страховой рынок грядет нашествие иностранцев

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Через 10 лет половину российского розничного страхового рынка будут контролировать иностранцы, заявил генеральный директор компании "Ингосстрах" Александр ГРИГОРЬЕВ.

По его словам, ожидать прихода новых иностранных игроков на российский страховой рынок следует после того, как стране будет повышен международный рейтинг таким агентством, как Standard & Poor's, до уровня "A". Именно этот момент А. Григорьев считает этапным с точки зрения принятия инвесторами решения о приходе в Россию для развития бизнеса.

При этом глава "Ингосстраха" полагает, что у национальных крупных игроков всегда сохранится ниша на отечественном рынке, и как минимум 50% рынка останется под контролем российских крупных национальных компаний.

В то же время, как полагает А.Григорьев, у крупных российских страховых компаний останется два пути развития: либо они вынуждены будут увеличивать капитализацию страховых компаний, и такие решения должны принимать национальные инвесторы - участники страхового бизнеса, либо крупные российские компании вынуждены будут думать о возможности слияния и присоединения для укрупнения страхового бизнеса на российском рынке.

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