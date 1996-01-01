Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Физикам" угрожает банкротство
Ассоциация региональных банков России предлагает ввести в Гражданский кодекс (ГК) РФ норму о банкротстве физического лица, что позволит на основании решения суда прекращать его права собственности на имущество, находящееся в залоге.
Как заявил на заседании совета Ассоциации "Россия" ее президент Александр МУРЫЧЕВ, объем "плохих" долгов физических лиц вырос по итогам 9 месяцев текущего года на 64%, то есть растет более высокими темпами, чем объемы кредитования граждан банками.
В связи с этим ассоциация выступает также с инициативой разработать проект федерального закона о коллекторских услугах и коллекторских агентствах, который регулировал бы отношения, связанные с цивилизованным возвратом проблемных долгов по банковским потребительским кредитам, а также регламентировал бы деятельность организаций, предоставляющих подобные услуги. С введением такого закона "эти институты в полной мере будут предоставлять рынку услуги по возврату долгов", сказал Мурычев.
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев