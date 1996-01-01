"Физикам" угрожает банкротство

Ассоциация региональных банков России предлагает ввести в Гражданский кодекс (ГК) РФ норму о банкротстве физического лица, что позволит на основании решения суда прекращать его права собственности на имущество, находящееся в залоге.

Как заявил на заседании совета Ассоциации "Россия" ее президент Александр МУРЫЧЕВ, объем "плохих" долгов физических лиц вырос по итогам 9 месяцев текущего года на 64%, то есть растет более высокими темпами, чем объемы кредитования граждан банками.

В связи с этим ассоциация выступает также с инициативой разработать проект федерального закона о коллекторских услугах и коллекторских агентствах, который регулировал бы отношения, связанные с цивилизованным возвратом проблемных долгов по банковским потребительским кредитам, а также регламентировал бы деятельность организаций, предоставляющих подобные услуги. С введением такого закона "эти институты в полной мере будут предоставлять рынку услуги по возврату долгов", сказал Мурычев.